Bruna Marquezine se manifesta após ser criticada por estar magra demais em foto

02/01/2020 | 10:10



Bruna Marquezine se tornou um dos assuntos mais comentandos na web após mostrar seu look para curtir o Ano Novo, na última quarta-feira, dia 31. No entanto, não foi o conjunto de saia e top que chamou a atenção, e sim os comentários a respeito do corpo da atriz.

Aos 24 anos de idade, Bruna tem mais de 37 milhões de seguidores em sua conta oficial no Instagram e, após compartilhar o clique, recebeu diversos comentários de internautas afirmando que ela estaria magra demais.

As opiniões, é claro, repercutiram e a internet se dividiu entre criticar e defender a atriz. Bruna, por sua vez, repostou alguns mensagens de seus fãs:

Ser gordo ou ser magro não é sinônimo de uma pessoa não saudável. Na verdade, o que não é nada saudável é o seu comentário absurdamente irresponsável e extremamente ignorante, respondeu uma mulher a um homem que sugeria que Bruna tem anorexia.

Já outros enviaram mensagens encorajadoras a Marquezine:

Bruna, você tá linda e maravilhosa! Não se deixe abalar pelos comentários desse povo que jura que conhece a sua vida! Deus te abençoe e feliz ano novo!

A Bruna Marquezine tem toda uma rede de apoio pra ter saúde com o corpo que ela quiser. Gente louca. Ela tem comida. Usem seu tempo pra dar comida pra quem não tem.

Essa não é a primeira vez que o corpo de Bruna se torna assunto na web. Em setembro de 2018 a atriz fez um longo desabafo no Instagram Stories após ser criticada por estar magra demais na visão de alguns internautas.

- Eu estou muito saudável, graças a deus. Muito saudável. Inclusive, bem antes de vir para essa viagem eu fiz todos meus exames. Fiquei superfeliz com meus resultados, meu médico também. E eu tô muito bem e isso deveria ser a única coisa importante

Os Stories ainda estão nos Destaques de sua conta na rede social, com o título Empatia. Nas publicações, Bruna lembrou que nem sempre se sentiu bem com seu corpo e revelou um passado que poucos conhecem.

- Já acreditei na opinião alheia e achei que deveria emagrecer. Tomava laxante todos os dias por meses. Tive depressão por questões de autoestima. Minha família começou a perceber, e pouquíssimos amigos sabiam o que acontecia, disse.