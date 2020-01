02/01/2020 | 09:42



A Totvs, empresa de tecnologia da informação, é a novidade da terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa, válida para janeiro a abril. Não houve exclusão de nenhuma empresa, e a lista passa a contar com 73 ações.

A segunda prévia contou com a entrada de Cia Hering, e a primeira, com Carrefour, Hapvida e SulAmérica. A Natura trocou de ativo, de NATU3 para NTCO3.

Os ativos que apresentam maior peso na composição da terceira prévia do índice são: Itaú Unibanco PN, com 8,610%, seguido por Vale ON, 8,248%, depois Bradesco PN, que responde por 6,865%, à frente de Petrobras PN, com 6,684%, e a ON, 4,282%; e então a B3, com 4,278%.