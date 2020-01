Saída interessante

Do Diário do Grande ABC



02/01/2020 | 09:27



A frota do Grande ABC não para de crescer e atualmente está distribuído nas sete cidades nada menos do que um contingente de 1,8 milhão de veículos para cerca de 2,8 milhões de habitantes. Número extremamente elevado, mas que não deve ser considerado exorbitante na medida em que a região é considerada o berço da indústria automobilística do Brasil, sobretudo São Bernardo, que hoje abriga quatro montadoras – seriam cinco, caso a Ford não tivesse fechado os portões em 2019 – e um dia já foi chamada de Capital do Automóvel.



O que deve mesmo chamar a atenção é o fato de que um terço dos veículos que circulam pela região tem 20 anos ou mais, nada menos do que 621.378 unidades sujeitas a avarias que podem deixar ainda mais caótico o já complicado trânsito ou, o que é mais preocupante, causar acidentes devido a falhas mecânicas por falta de manutenção. Para especialista, a mesma crise econômica que afasta o consumidor de carros mais novos também impede gastos para manter o veículo já desgastado em condições seguras de rodagem.



Some-se a isso o fato de o Brasil caminhar na contramão de países mais avançados, que aumentam a tributação para proprietários de veículos com mais de dez anos de uso como forma de incentivar a renovação da frota. Por aqui, se faz justamente o contrário, o que é um erro na avaliação de especialista, que defende medidas de incentivo, sobretudo para a troca de caminhões antigos por modelos mais modernos, inclusive, ambientalmente mais sustentáveis.



Medidas de incentivo para a renovação da frota de todo o Brasil – aliás, o percentual dos veículos acima de 20 anos é de 26,6% – impactaria também na economia do Grande ABC, na medida em que impulsionaria toda a cadeia automotiva com aumento de produção e vendas, com consequente criação de empregos. Oferecer benefícios governamentais não raro é motivo de críticas. Porém, na ponta do lápis, seria mais interessante incentivar a compra de veículos novos do que reduzir ou até retirar tributos de carros que deveriam estar fora das ruas.