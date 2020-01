Organize suas finanças em 2020

Idec



02/01/2020 | 07:00



Entra o mês de janeiro e as despesas aumentam significativamente. Gastos com IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor), IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), despesas com viagens de férias, matrícula e material escolar dos filhos chegam logo após o período de festas, testando a capacidade dos consumidores na administração das finanças.

Além do planejamento, essencial nesta época do ano, são necessárias outras práticas que possibilitam uma administração saudável do orçamento. Entre elas, está a de realizar o máximo possível de compras à vista – evitando parcelamentos –, pesquisar e pedir descontos sempre e, se for necessário parcelar, estar atento não só ao valor das parcelas, mas também às taxas de juros. É válido ainda procurar poupar ao menos 10% do salário para formar uma reserva para possíveis imprevistos.

O primeiro passo para uma melhor administração das finanças no início do ano é contabilizar tudo o que é gasto durante o mês, juntamente com a renda da família. Após essa organização, é hora de verificar qual a melhor alternativa para pagar cada uma das contas. O uso do 13º salário para quitar as dívidas também é uma boa opção.

Priorize as contas com datas de vencimento mais próximas e também as que cobram juros muito altos – como cartão de crédito e cheque especial. Além das contas extras do primeiro mês do ano, as de despesas essenciais, como água, luz, telefone e transportes se mantêm e é bom não esquecer delas! Para isso, uma lista pode ser a solução.

Colocar na ponta do lápis todos os ganhos e gastos é importantíssimo, assim como a prática de priorizar o pagamento de contas de acordo com a data de vencimento e as que cobram juros muito altos em caso de atraso. Além disso, fique de olho nos gastos desnecessários, responsáveis por desviar grande parte do orçamento.

Para quem possui filhos em idade escolar, existe a preocupação com a matrícula e o material escolar. Como muitas escolas não dão a opção de parcelar a matrícula, o consumidor precisa estar atento às exigências feitas pelas escolas, pois não é raro haver abusos.

Primeiramente, a pesquisa de preços é essencial para que não haja gastos supérfluos. Compare marcas e estabelecimentos e observe, principalmente, os preços dos livros didáticos, que costumam pesar mais no bolso. Sai mais em conta comprá-los diretamente da editora. Outra sugestão é não levar os filhos na hora das compras, pois eles podem querer materiais com estampas de personagens licenciados, que acabam saindo muito mais caros.

Para tentar economizar um pouco mais, uma boa dica é reunir um grupo de pais e comprar o material em papelarias que vendem em atacado. O Idec ainda alerta que as escolas não podem exigir materiais de limpeza ou de higiene pessoal nas listas, nem de uma marca específica, e muito menos obrigar que a compra do material seja feita em determinada loja.

Quanto à matrícula, muitas escolas a cobram como uma 13ª parcela. O Idec considera a prática abusiva, pois a taxa já deveria estar incluída no valor da semestralidade ou anuidade e diluída nas parcelas durante o ano ou semestre. Bom planejamento e um excelente 2020.

O conteúdo desta coluna é elaborado pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) e publicado neste espaço todas as quintas-feiras. Mais informações no site www.idec.org.br.