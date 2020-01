Água Santa aposta nas forças do Inamar e do grupo experiente

Dérek Bittencourt



02/01/2020 | 06:44



O Água Santa disputará mais uma vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior no Estádio do Inamar, em Diadema. E, dessa forma, espera contar com o costumeiro apoio do torcedor para, no mínimo, avançar da primeira fase da competição.

“Nós temos uma equipe bem experiente e que já está acostumada a jogos com bons públicos no Inamar. Sem dúvidas, a atmosfera e o apoio do torcedor do Água Santa serão de extrema importância para que os garotos se sintam à vontade para executar tudo que está sendo passado durante esse período de preparação” disse o técnico Douglas Neves.

O Netuno é cabeça de chave do Grupo 25 e inicia sua caminhada sábado, contra o Trem-AP. Depois, terá pela frente o Vitória da Conquista-BA. O time mediria forças com o poderoso Flamengo, que abriu mão da competição e não terá a vaga reposta. “O grupo exigirá muita atenção e foco redobrado do Água Santa. Teremos pela frente duas equipes que são tradicionais em suas respectivas regiões”, emendou o técnico da equipe diademense.

Das quatro participações que teve na Copinha, o Água Santa chegou à terceira fase em três delas. Em 2017, acabou perdendo nas penalidades para o Juventude. No ano seguinte, foi eliminado pelo Vasco. Já em 2019, o passou pelo Avaí no segundo estágio, mas caiu para o Atlético-MG a um passo das oitavas de final. Já na edição de estreia, em 2016, avançou como líder do grupo, entretanto o Avaí pôs fim ao sonho diademense.