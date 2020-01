Setores químico e de serviço terão mais vagas em 2020

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



02/01/2020 | 07:00



Nada como iniciar o Ano-Novo com um emprego novinho em folha. Segundo pesquisa do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), 5% dos brasileiros têm o desejo de conseguir um emprego em 2020. Pensando nisso, o Diário selecionou, com base no Guia Salarial da Robert Half, os setores da economia que mais irão gerar oportunidades de trabalho neste ano que se inicia, assim como as funções que terão maior demanda nas sete cidades.

Dentre os segmentos econômicos é possível destacar químico, serviços, logística e agronegócios. “O ano de 2020 será de retomada lenta, porém, contínua, da economia. E esses serão os setores mais aquecidos no Grande ABC”, assinala Maria Sartori, diretora de recrutamento da Robert Half.

Conforme o Diário publicou em dezembro, de fato, o ramo químico tem perspectivas positivas para 2020. Segundo números da Rais (Relação Anual de Informações Sociais) e do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a cadeia da indústria química conta com 919 firmas, que empregam 34,6 mil trabalhadores – os dados, os mais recentes divulgados, são de 2018. O contingente, aliás, teve acréscimo de 3,26% em relação a 2017, o que significa a criação de 1.094 vagas. O segmento também ganhou nove firmas, alta de 1%.

“Também estamos notando uma recuperação no setor automotivo e toda sua cadeia correlata. Neste caso, haverá tanto a abertura de novas posições como também reabertura de vagas que estavam congeladas”, complementa. O ramo, que tem na região seu berço, também está mais animado com 2020. Há investimentos previstos e pelo menos dois lançamentos de veículos em plantas do Grande ABC.

FUNÇÕES

Em relação aos postos que terão maior demanda, Maria afirma que, por se tratar de região mais industrial, os perfis dos profissionais geralmente são voltados para áreas técnicas. “Porém, os recrutadores seguem com um grande desafio de encontrar especialistas em marketing digital e mídias sociais, além de contadores fluentes em inglês”, exemplifica.

No caso dos analistas de marketing digital, profissão relativamente nova, o motivo da alta demanda é que, com a expansão da interação de consumo por meio das redes digitais, é necessário que as empresas tenham um profissional que identifique o seu consumidor, saiba onde ele se concentra e o que ele busca para, então, construir ações de relacionamento com este público, focando nos objetivos estratégicos de marketing preestabelecidos pela firma.

Esse profissional deverá conhecer o cenário da comunicação digital, desenvolver sites, e-mail marketing, links patrocinados, SEO (Search Engine Optimization, ou Otimização para Mecanismos de Buscas) e campanhas em redes sociais a fim de planejar ações que levem a mensagem da marca ao consumidor. E o salário pode chegar a R$ 10,8 mil.

Dentre as funções elencadas por Maria, destaca-se também procura para vendas e marketing. Isso porque empresas em forte processo de expansão precisam se organizar para acelerar seu crescimento. É necessário criar uma ponte entre as áreas de vendas, marketing e pós-venda, utilizando métodos estatísticos para que se possa tomar decisões e desenhar iniciativas estratégicas.

Esse profissional encontra oportunidades ao criar estratégias específicas para isso. Ele deve ter conhecimento técnico e conceitual de marketing, entender de processos, metodologia de experimentos e tecnologia, inspirar a criatividade na equipe e, acima de tudo, compreender a psicologia do consumidor. A remuneração mensal pode atingir até R$ 33.800.

No ano passado, segundo Maria, os setores mais aquecidos foram vendas, segurança do trabalho, industrial e produção, áreas contábil, fiscal e controladoria, além de tecnologia.

O guia da Robert Half traz quatro faixas salariais. Os critérios para determinar em que patamar o perfil se encontra podem variar em torno da experiência na função, tempo no setor, porte da empresa, características setoriais, demanda e disponibilidade pelo perfil no mercado, habilidades e certificações extras, por exemplo.