São Bernardo FC joga pela primeira vez longe de casa e vê equilíbrio

Dérek Bittencourt



02/01/2020 | 06:40



Pela primeira vez desde 2006, quando participou pela primeira vez da Copinha, o São Bernardo FC não jogará em casa – seja no 1º de Maio, local do debute, ou no Baetão, que abrigou os jogos a partir de 2007. Este ano, o Tigre vai jogar em Guaratinguetá, onde dividirá o Grupo 24 com Manthiqueira, ABC-RN e Resende-RJ. Apesar dessa mudança, o técnico Leandro Mehlich busca encontrar métodos para fugir das lamentações.

“Sempre tem prós e contras. Jogar aqui é legal, porque tem nossa torcida, que comparece em bom número na Copa São Paulo, mas temos de fazer nosso papel lá para fazer com que os torcedores de Guaratinguetá torçam pela gente”, disse o comandante aurinegro.

Mehlich ainda destrinchou a chave e os adversários. “O Manthiqueira tem bom trabalho lá. O Resende está com projeto novo no Rio e conhecemos quem está à frente, então virá forte. E o ABC é força do Nordeste. Então a chave é equilibrada. O equilíbrio será constante”, complementou.

O técnico também elogiou o Estádio Dario Rodrigues Leite – que, diferentemente do Baetão, onde o Tigre está acostumado a treinar e atuar, tem grama natural. “Campo bom, grande, interessante de jogar”, afirmou.

Leandro Mehlich ainda vê que um possível trunfo são-bernardense é ter um trabalho “sequencial” que passa por toda a base. “Começamos em 3 de março o trabalho e o que é feito no sub-15 e sub-17 reflete aqui”, concluiu o treinador.