Copinha-2020 começa hoje; região terá seis times e três sedes

Dérek Bittencourt



02/01/2020 | 06:34



A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje e será histórica para o Grande ABC. Pela primeira vez, a região terá seis clubes participantes e três estádios como sedes da maior competição de base do País – que, neste ano, reunirá 127 times. Santo André (único campeão entre as equipes daqui), EC São Bernardo, São Bernardo FC, São Caetano, Água Santa e Mauá FC representarão as sete cidades, enquanto os estádios 1º de Maio, Inamar e Pedro Benedetti voltarão a receber partidas pelo menos na primeira fase do torneio.

A praça esportiva diademense, casa do Água Santa, já recebe o torneio há três edições, mas as outras localidades reencontram a Copinha após algum tempo. O 1º de Maio, por exemplo, sediou a competição pela última vez em 2006, enquanto o Pedro Benedetti, do debutante Mauá FC, serviu como casa para o São Paulo FC em 1986. Atual campeão, o Tricolor, aliás, estará de volta à região justamente no estádio são-bernardense, que terá o Cachorrão como cabeça de chave.

Os outros três times do Grande ABC serão visitantes. O Santo André jogará em Juaguariúna. O São Bernardo FC, surpreendentemente não atuará em casa e foi parar em Guaratinguetá. O São Caetano terá como sede o Estádio Nicolau Alayon, na Capital.

A edição de 2020 teve alguns problemas de última hora, com as mudanças de duas sedes. Taboão da Serra e Capivari tiveram problemas em seus estádios e foram substituídas, respectivamente, por Embu das Artes e Santa Bárbara d’Oeste. Os times participantes nestas chaves, entretanto, não sofreram alteração.

Outro baque aconteceu às vésperas da competição. O Flamengo decidiu abandonar a Copinha depois de a

Federação Paulista de Futebol não ter autorizado a troca de jogadores inscritos. Sem o Rubro-Negro, que estava na chave do Água Santa (veia mais ao lado), o grupo terá apenas três equipes.

O sistema de disputa é o mesmo dos últimos anos. Divididos em 32 grupos, os times duelarão entre si na primeira fase. Avançam à segunda etapa os dois melhores de cada chave, dando início ao mata-mata (em partida única), sistema que perdura até a final, dia 25 (aniversário da Capital), no Estádio do Pacaembu.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior tem por característica ser competição reveladora de talentos. Foi durante o torneio que grandes nomes apareceram, ganhando destaque, casos de Casagrande, Cafu, Deco, Dener, Dida, Kaká, Fred, Vagner Love, Luís Fabiano, Lucas Moura, Jô e outros.

Dos convocados para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, 16 disputaram a Copinha: Alisson, Cássio, Danilo, Filipe Luís, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Willian, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Neymar.

O Corinthians é o maior campeão, com dez títulos.