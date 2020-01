Lourencini admite chapa pura do PSDB

Daniel Tossato



02/01/2020 | 06:35



Com o nome praticamente fechado para a disputar a Prefeitura de Mauá pelo PSDB no ano que vem, José Roberto Lourencini, 58 anos, admite que a sigla pode apostar em chapa pura, embora não tenha fechado conversas com legendas que queiram somar ao projeto eleitoral.

“A intenção é lançar o (presidente do diretório municipal do PSDB de Mauá) Márcio Canuto, como vice na chapa. Porém, estamos debatendo possível aliança com outros partidos. Ainda está cedo para decidir”, declarou o pré-candidato.

Apesar de parecer, Lourencini não é figura nova na política da cidade. Em duas oportunidades, em 1982 e 1986, o empresário se lançou candidato a vereador sem obter êxito em nenhuma das duas eleições. “Tive mais votos na primeira vez, em 1982, quando consegui 650 votos”, relembrou. Após estas disputas, Lourencini não se aventurou mais em nenhuma eleição.

A decisão de disputar o próximo pleito à Prefeitura de Mauá, segundo o tucano, surgiu após conversas com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que o apresentou ao governador João Doria (PSDB). Segundo Lourencini, ele e Morando se tornaram próximos por pertencerem à Apas (Associação Paulista de Supermercados).

“Orlando (Morando) já me disse que vê de Mauá como uma cidade sem direção. Foi aí que ele me apresentou ao (João) Doria, que me convidou para ser, ao menos, pré-candidato. Não tive como recusar”, comentou o empresário do ramo de supermercados.

Apesar de indicar a “falta de direção” da atual gestão, do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), Lourencini evitou tecer críticas à administração do socialista, que se viu envolta em denúncias de corrupção e que resultaram em duas prisões pela PF (Polícia Federal). “É nítido que o povo de Mauá está órfão de gestão. Mas estamos aqui para fazer política e não queremos apartar ninguém. Não vamos falar mal da gestão de ninguém,” declarou.