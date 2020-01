Paulo Serra crava Zacarias como vice

Fabio Martins



02/01/2020



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), cravou decisão de manter o atual vice Luiz Zacarias (PTB) na chapa majoritária que irá disputar projeto de reeleição na empreitada de 2020. Em entrevista ao Diário, o tucano utilizou frase do campo futebolístico para manifestar desejo de reeditar a dobrada que resultou em vitória nas urnas no pleito de 2016.

“Em time que está ganhando não se mexe”, disse, mesmo faltando pouco mais de seis meses para a oficialização do registro de candidatura. A situação tende a reduzir, em partes, eventuais brigas pelo espaço na formatação do arco de alianças.

“Essa parceria está bem consolidada”, sintetizou Paulo Serra, colocando fim no momento a essa discussão entre os partidos que devem compor a base. O tucano atua para contabilizar de cinco a seis siglas no bloco. O posicionamento do prefeito se dá em meio a declarações de apoio à dupla de boa parcela dos aliados, apesar do desgaste em relação ao vereador Lucas Zacarias (PTB), vereador e filho do vice-prefeito.

Parte dos adeptos do grupo governista, principalmente advinda da Câmara, critica suposto privilégio concedido ao petebista durante o mandato legislativo, além de considerar concorrência desleal na disputa proporcional.

Pelo menos quatro figuras do meio político já foram cogitadas para entrar no páreo do número dois da chapa. Nesta lista estavam Fernando Marangoni (DEM), ex-integrante do governo e hoje secretário-executivo estadual de Habitação, o vereador Almir Cicote (Avante), ex-titular do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o ex-deputado José Bittencourt (Republicanos, atualmente superintendente do Instituto de Previdência de Santo André) e o parlamentar e ex-secretário de Segurança Edson Sardano (PTB), que poderia, inclusive, migrar para as fileiras do PSD para cumprir papel.

Apesar do desconforto gerado com a família Zacarias, a manutenção da chapa é avaliada com bons olhos pela alta cúpula do Paço, porque, além da força eleitoral do petebista, especialmente na região periférica da Vila Palmares, há análise de que ele soma e não causa transtornos graves ao governo. Essa tese é defendida pelo grupo ao considerar que a continuidade de Luiz Zacarias na dobrada impede eventual conflito na coligação sobre a troca do nome, além de que o atual vice, hoje na função de titular da unidade de Assuntos Institucionais, não cria instabilidade política dentro do Paço e também não antecipa o processo municipal de 2024.

Paulo Serra, por outro lado, é econômico quanto aos desdobramentos das articulações em torno do cenário eleitoral. O tucano fez uma atualização de discurso do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e disse que só fala “de política no segundo semestre de ano par”. “Para nós, ainda todo o primeiro semestre de 2020 será voltado a cuidar da cidade. A gente deixa a política antes do momento para quem é politiqueiro. O que vemos hoje com muita clareza são os partidos de esquerda se mobilizando, apenas isso. O cidadão comum está preocupado com a cidade, e é nossa preocupação também.”