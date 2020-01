Primeiro bebê do ano da região nasceu em Santo André

Aline Melo



01/01/2020 | 16:43



No terceiro minuto de 2020 nasceu no Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, em Santo André, o primeiro bebê do Grande ABC. Daniel Anderson de Almeida Barreto é o segundo filho da dona de casa Ingrid Cristina de Almeida, 22 anos, e do borracheiro José Ariosvaldo Barreto, 40, moradores do Jardim Riviera.

O pequeno Daniel nasceu de parto normal, com 3.230 kilos e 49 centímetros. "Escolhemos esse nome por ser forte", relatou o pai, que assistiu ao parto. "Ver o nascimento de um filho é uma emoção indescritível", afirmou. Barreto fez aniversário dia 31 de dezembro. "Por pouco ele não nasce no mesmo dia que eu."

Ingrid passou todo o dia 31 internada, após chegar ao hospital com pressão alta. O parto foi induzido e às 22 horas, a bolsa de águas se rompeu espontaneamente. "Foi um parto rápido e bem melhor do que o anterior", relatou a mãe. O filho mais velho, Davi, tem 6 anos e nasceu em Mauá, no Hospital Dr Radamés Nardini. A gestação foi planejada pelo casal e Ingrid pretende que esse seja se último filho. "Desejo para ele muita saúde e tudo de bom", completou a jovem.

PARTOS

Desde agosto, uma lei determina que qualquer mulher pode escolher ter o bebê por meio de cesariana, independente da indicação médica,na rede pública de saúde do Estado de São Paulo. A supervisora de enfermagem do Centro de Parto do hospital, Fernanda Neves da Silva Veras, explicou que tem havido aumento nas solicitações das gestantes, mas que a equipe oferece a possibilidade de analgesia de parto, uma anestesia que reduz em até 80% as dores das contrações, sem comprometer a mobilidade da parturiente.

"Há dois meses contamos com um sala de analgesia e não é mais necessário usar o centro cirúrgico. Isso tem resultado em grande aceitação das mulheres pelo parto normal, mesmo quando inicialmente elas pensavam em cesariana", explicou.

No primeiro dia do ano, até às 16 horas, havia nascido seis bebês na unidade de saúde - sendo dois deles gêmeos - e apenas Daniel nasceu de parto normal. "Esse dado mostra que aquela ideia de que no SUS (Sistema Único de Saúde) o parto normal acontece a qualquer custo não é verdade. A segurança da mãe e do bebê sempre estão em primeiro lugar", concluiu Fernanda.

Segundo o anestesiologista Carlos Campusano, a analgesia de parto é administrada, normalmente, a partir dos quatro centímetros de dilatação do colo do útero (para que o bebê possa nascer, a dilatação deve atingir 10 centímetros). "Mas é preciso avaliar caso a caso e considerar o limiar de dor de cada mulher", ponderou. Em 2019, 3.814 bebês nasceram no hospital.