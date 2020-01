Do Dgabc.com.br



01/01/2020 | 15:50



Rodrigo Rosman Carvalho, soldado do 38º Batalhão da PM (Polícia Militar), morreu nesta terça-feira (31), após levar um tiro na cabeça quando tentou ajudar pessoas que estavam sendo roubadas no acesso Forte do Leme, 360, na região de São Matheus, Zona Leste da Capital.

Segundo a polícia, o agente estava de folga, não utilizava farda e trafegava em seu veículo particular. Ao visualizar dois ladrões em uma motocicleta praticando roubo, Carvalho agiu e entrou em troca de tiro com os bandidos. Um criminoso foi baleado e o outro fugiu.

O helicóptero Águia 14 da PM foi utilizado para socorrer o policial, mas ele não resistiu aos ferimentos.