Família que morreu em queda de elevador é sepultada em Santo André

01/01/2020 | 13:27



O enterro da família andreense que morreu na segunda-feira em queda de elevador do Edifício Tiffany, na Vila Belmiro, em Santos, no Litoral paulista, foi marcado por forte comoção. Os corpos do casal Lucineide de Souza Goes, 43 anos, e Edilson Donizete dos Santos, 45, junto com o filho Eric Miguel Goes dos Santos, 19, foram sepultados no Cemitério do Curuçá, às 11h.

A cerimônia de despedida de Jucelina Santos de Souza Goes dos Santos, 48, que residia no prédio do litoral, foi no Cemitério de Vicente de Carvalho, no Guarujá. Por volta das 9h da manhã de hoje a van da Marinha trouxe para Santo Andrpe a mãe das duas irmãs e parte da família, para a despedida das demais vítimas. A senhora, assim como os parentes, não quiseram falar sobre o ocorrido.

Moradores do Jardim das Maravilhas, o casal deixou uma filha maior, única sobrevivente da família. Milena Goes dos Santos tinha ido passar o Ano-Novo no Rio de Janeiro e este seria o primeiro ano que comemoraria a data longe da família. A jovem foi recebida no cemitério andreense por familiares e amigos.

JOGADOR- Eric Miguel foi jogador do time de futebol Oeste de Barueri. O clube publicou nota nas redes sociais lamentando a morte do ex zagueiro e sua família.



O ACIDENTE – No início da noite desta segunda-feira o casal andreense, junto com o filho, tinham acabado de chegar na casa de Jucelina, que morava em Santos, no edifício da tragédia, junto com o marido, um suboficial da Marinha. A família foi recepcionada na portaria pela irmã de Lucineide e não conseguiu chegar ao apartamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o elevador de serviços despencou do nono andar. Um laudo preliminar realizado pela Secretaria de Obras Particulares da Prefeitura de Santos apontou que a cabine se soltou do cabo de aço que segura o equipamento. A investigação, que está à cargo da Polícia Civil e Marinha, terá de levantar se os freios do elevador não funcionaram, e qual foi o motivo da falha, já que, segundo a administração municipal, a documentação estava em dia.

Moradores do prédio relataram que o equipamento já apresentava problemas com frequência. Segundo testemunhas, no dia do acidente foi possível escutar um barulho da queda de objeto pesado, o que acreditam ser o contrapeso do elevador e, após dez segundos, ouviram a cabine despencando.

O prédio pertence a Capitania dos Portos de São Paulo e é destinado para moradia de oficiais. Em nota, a Marinha do Brasil lamentou o ocorrido e destacou que está fornecendo todo suporte possível às famílias das vítimas. Além disso, garantiu que o inquérito policial será aberto para apurar as causas do acidente.

A Prefeitura de Santos afirmou, em nota, que engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações esteve no local acompanhado de equipe técnica da empresa que presta serviços de manutenção dos elevadores do prédio, em funcionamento desde 1998, para acompanhar o início das investigações. A Vilarta, responsável pela manutenção dos equipamentos, tem documentação regular.

O comunicado assinalou que a prefeitura realiza fiscalização periódica em edifícios, especialmente após denúncias na ouvidoria municipal ou observação de alteração no funcionamento dos equipamentos. Até ontem, não havia denúncia ou registro de ocorrência sobre possíveis irregularidades no endereço. O prédio não foi interditado, assim como o elevador social.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que ainda não há novidades na investigação. O laudo pericial pode levar até 20 dias para ficar pronto.