Promessas para 2020

01/01/2020 | 10:39



O Grande ABC entrou em 2019 com esperanças renovadas pela mudança de governos federal e estadual. Impactada diretamente pela crise econômica que se instalou em 2014 e que ainda persiste, a região necessitava de novas expectativas para deixar para trás as notícias ruins dos últimos anos, especialmente na área econômica.



Demandas antigas das sete cidades foram atendidas, como a descentralização da farmácia de alto custo, a construção de centros integrados de segurança, extensão de horários de funcionamento de unidades de saúde, inauguração de um Bom Prato, acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para por fim à falta d’água. O Piscinão do Paço de São Bernardo, enfim, foi entregue. Santo André ganhou uma Praça da Cidadania. São Caetano passou a entregar medicamentos em casa.



Mas o ano também foi de lamentações. A Ford fechou as portas depois de 52 anos de atuação na região, deixando milhares de pessoas sem emprego. A Linha 18-Bronze do monotrilho, esperada pela população desde 2014, foi sepultada. Tempestades de verão ceifaram vidas novamente.

Diante das tragédias, promessas dos governantes foram feitas às 2,8 milhões de pessoas que moram no Grande ABC. E são essas promessas que este Diário, porta-voz da região, pretende levantar no primeiro dia de 2020.



Há o comprometimento de trazer para as sete cidades amplo pacote de mobilidade urbana, com ligação de Metrô. Há compromisso de construir o Piscinão Jaboticabal, que por uma década está na pauta e não sai do papel. Existe esperança de empenho para encontrar um comprador para o parque fabril da Ford no bairro Taboão, em São Bernardo. Sem falar da revitalização da Avenida dos Estados, conclusão de obras viárias, melhorias nos sistemas públicos de educação e saúde.



Enfim, a região renova as esperanças neste novo ciclo, no aguardo de menos discursos e mais ação. O Diário segue ao lado de quem sempre esteve: da população do Grande ABC.