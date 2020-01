Obituário - 1º de janeiro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/01/2020 | 10:34



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quarta-feira, 1º de janeiro de 2020

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 30 de dezembro

Nicolau dos Santos, 87. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 30, em Santo André. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

Bazilda Lacerda Silva Quirino, 86. Natural de Manari (PE). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alvimar Campos Fernandes Leão, 85. Natural de Antonio Carlos (MG). Residia no Centro de Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nair Maester Coutinho, 84. Natural de Itápolis (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Albertino Marques de Jesus, 66. Natural de Maragogipe (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Lima de Freitas, 65. Natural de Londrina (PR). Residia na Fazenda Aya, em Suzano (SP). Agricultor. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Patrícia Costa Rato, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Anderson de Luzia, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cristina Alves Ferreira, 45. Natural de Barreiros (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônoma. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto de Almeida, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila Amabile Pezzolo, em Santo André. Pedreiro. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, terça-feira, dia 31 de dezembro

Paulo Carneiro da Silva, 65. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 31. Ajudante. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Danilo Masakatsu Oliveira Preto Shimada, 30. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Analista fiscal. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Regina Veitonis Nham, 85. Natural de São Caetano. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Diadema, domingo, dia 29 de dezembro

Pedro de Souza Lima, 90. Natural de Lagoa Seca (PB). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Eronilda Vieira da Silva, 79. Natural do Recife (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Gerson José dos Santos, 74. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Jardim Gazuza, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Kátia dos Santos, 45. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Crematório Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

José Claudimar da Silva, 45. Natural de Paulistana (PI). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Municipal.

Joudismar Dias Ferreira, 31. Natural de Coronel Fabriciano (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal.



Diadema, segunda-feira, dia 30 de dezembro

Anna Momesso Henk, 90. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 30, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

José Júlio Marinho, 59. Natural de Guaraciaba (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 31 de dezembro

José Maria de Jesus, 95. Natural de Boquira (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 30 de dezembro

Maria Antonieta Rodrigues Silveira, 91. Natural de Indaiatuba (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

João Baptista Scudeiro, 70. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Sueli Soares Oliveira, 55. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

João Carlos Lopes, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 27 de dezembro

Vicente Brasilino dos Santos, 88. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Mauá. Cemitério São José.

Hamilton Estevam, 69. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Mauá. Cemitério São José.

Jeferson Alves Dias Júnior, 27. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 23, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires, sábado, dia 28 de dezembro

Gleide Lopes de Maria, 53. Natural de Conceição (PB). Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 28, em Mauá. Vale dos Pinheirais.