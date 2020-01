Murilo Benício baba pelo filho com Alessandra Negrini, mas entrega: - Não fizemos nada para que ele fosse ator

01/01/2020 | 09:11



Murilo Benício até tentou, mas não soube disfarçar o orgulho de ver seu filho estreando em uma novela da qual o ator também está participando. Ele e o filho, Antonio Negrini, de seu relacionamento com Alessandra Negrini, irão contracenar juntos em Amor de Mãe da Globo, e em bate-papo com a imprensa o ator entregou, todo babão:

- As pessoas veem semelhança, mas sempre o achei muito parecido com a Alessandra. Hoje em dia todo mundo fala que ele está a minha cara, falou o pai-coruja.

Na trama, o personagem Raul, vivido por Benício, era casado com Lídia, papel de Malu Galli, com quem teve Vinícius, personagem de Antonio, que mora fora do país.

- É o momento mais especial da minha carreira. Eu e a Alessandra não fizemos nada para que ele fosse ator. Ele pensou em ser artista plástico, queria dirigir, fez faculdade de teatro! Se formou. A gente ter deixado ele percorrer tudo sozinho foi bom para sabermos que é autêntico. Não está seguindo porque o pai e a mãe fazem. Bateu no coração dele ser ator, disse.

Murilo também destacou a independência do filho.

- Ele ajuda e paga as contas dele, não ajudamos em nada. Está fazendo teatro e estudando pra caramba. É meu filho com a Alessandra e poderiam achar que era o natural dele. Por isso a gente deixou ele sozinho para se encontrar, finalizou.