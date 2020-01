Jayme Monjardim fala sobre boa relação com a ex-esposa Tânia Mara: Vou amar para sempre

01/01/2020 | 09:11



Jayme Monjardim garantiu que mantém uma boa relação com a ex-mulher, a cantora Tânia Mara. Em conversa recente com a imprensa, o diretor foi questionado se passaria as festas de fim de ano ao lado da artista, já que recentemente foi flagrado ao lado dela em meio ao anúncio do término do casamento, mas mesmo dizendo que não, ele deixou bem claro que continua amigo de Tânia Mara.

- Lógico, uma das minhas melhores amigas, senão a minha melhor amiga. E vai ser para sempre, mãe da minha filha, maravilhosa. Vou amar para sempre, disse ele.

O diretor ainda explicou sobre o fim do casamento de 12 anos. Juntos, eles são pais de Maysa, de nove anos de idade:

- É a vida, faz parte. Estamos muito bem. Maravilhosamente bem.