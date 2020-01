Larissa Manoela entrega que pretende se casar com Leo Cidade: - Sou uma mulher à moda antiga

01/01/2020 | 09:11



Larissa Manoela e Leo Cidade são um dos casais teen mais encantadores atualmente. Eles, que estão juntos há dois anos, não escondem manter um relacionamento para lá de incrível e, em entrevista recente, a atriz revelou o segredo por trás de uma relação tão duradoura.

- Respeito acima de tudo, muito carinho. É uma sintonia enorme que a gente tem, a gente torce muito pela felicidade um do outro. Então, eu acredito que as principais coisas são respeito, se encaixar, ter um papo bacana e direto. E a gente se completa, somos muito felizes juntos.

Sobre dar um próximo passo no namoro, como, por exemplo, morar junto, Larissa declarou:

- Por enquanto não, eu acredito que tudo tem a sua fase, e eu estou num momento agora de muita dedicação à minha carreira, passando por essa transição que é muito importante para mim. Então eu acredito que esse momento vai chegar, mas tudo no seu tempo.

A atriz não quer apressar as coisas e viver cada momento ao lado do amado com calma.

- Eu sou uma mulher muito à moda antiga, supertradicional, então eu quero namorar, depois noivar, casar, depois de casado curtir a dois e aí pensar em filhos futuramente. Mas é um desejo meu, tenho meu maior exemplo em casa que são meus pais que estão casados há 25 anos, destacou.

Leo Cidade, que é ator assim como Larissa, estrelou este ano na novela Jezabel, da Record TV. Questionada se pensa em migrar para a emissora junto com o amado, ela revelou:

- Por hora não temos planos para isso e eu acredito que no ano que vem o futuro a Deus pertence. As portas estão sempre abertas, estamos sempre torcendo um pelo outro independente da onde a gente estiver e sempre muito feliz, que é o que a gente ama fazer.

E falando sobre o futuro, Larissa declarou que irá focar no cinema em 2020. A atriz já está com dois filmes para gravar!

- Eu tenho um filme para rodar em janeiro e fevereiro no Canadá, então vai ser uma super experiência. [O filme] fala sobre intercâmbio, então eu acho que as pessoas vão se identificar bastante, quem tem vontade de fazer ou se já fez. E o segundo, não posso dar muitos detalhes, mas é original da Netflix e eu também tenho um para estrear no início do ano que vem e vai ser mais desafiador pois os personagens são mais maduros.

Ai ai, será que esse filme focado em intercâmbios é a adaptação do livro Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta? Vale dizer que este ano a autora comentou em suas redes sociais que a obra vai ganhar sua versão para às telonas em 2020... E aí, o que você acha?