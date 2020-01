Bruno Gagliasso mostra a primeira aula de capoeira dos filhos, Titi e Bless

01/01/2020 | 09:11



Bruno Gagliasso encantou os seguidores mais uma vez! Em uma série de fotos - super fofas! - dos filhos, Titi, de seis anos de idade, e Bless, de cinco anos de idade, na primeira aula de capoeira! Bruno, que está de férias com a família em Trancoso, na Bahia, mostrou as crianças participando da aula junto com os amigos.

A primeira aula de capoeira a gente nunca esquece. Com o mestre Panda da Bahia, contou o ator na legenda dos cliques. Além de Titi e Bless, vemos também Tom e Loyd, filhos de amigos de Giovanna Ewbank e Bruno, que também estão na viagem.

Lembrando também que, recentemente, Giovanna anunciou que está grávida de seu terceiro filho (primeiro biológico) com Bruno Gagliasso. Que família linda, né?