Eita! Rainer Cadete diz que pode mostrar intimidade na web: Se estiver inspirado

01/01/2020 | 09:11



Nem bem saiu da novela A Dona do Pedaço e Rainer Cadete já ocupou as redes sociais com uma polêmica, lembra? No Instagram, o ator publicou uma foto completamente sem roupa, o que fez muita gente suspirar com um bumbum de dar inveja. E se você pensa que ele vai parar por aí, está muito enganado! Em encontro recente com a imprensa, o ator levou com bom humor os comentários sobre sua boa forma:

- Meu corpo está em dia! (risos) Para mim, é bem natural. É igual a bochecha, olho e qualquer outra parte do corpo. Eu quis dar uma polemizada e acho que funcionou bastante. Ganhei 80 mil seguidores. A galera agora está me perguntando se quando eu chegar nos dois milhões vou mostrar algo mais. Vamos ver, se estiver inspirado até posso mostrar mesmo, brincou.

Rainer também falou que sua caixa de mensagens ficou cheia, com muitas cantadas de seguidores e que alguns até olham para ele de um jeito mais atrevido por aí. Eita!