Chelsea revela prejuízo de R$ 515 milhões na última temporada

31/12/2019 | 19:30



O Chelsea registrou prejuízo de 96,6 milhões de libras (cerca de R$ 515 milhões) no ano fiscal que terminou em 30 de junho. A perda foi revelada nesta terça-feira, com a divulgação do mais recente balanço financeiro do clube inglês.

Após dois anos de lucros, o Chelsea insistiu que continua cumprindo as regras do Fair Play Financeiro da Uefa. A equipe de Londres atribuiu as perdas à falta de participação na Liga dos Campeões na temporada 2018/2019, aos custos da troca de técnico e ao recorde de investimentos na contratação de jogadores como Kepa Arrizabalaga, Christian Pulisic, Mateo Kovacic e Jorginho.

As despesas subiram para 446,7 milhões de libras (R$ 2,381 bilhões). "O aumento constante das receitas e a cuidadosa gestão financeira nas últimas temporadas permitiram que a equipe tivesse níveis significativos de investimento em jogadores e cumprisse os regulamentos do Fair Play Financeiro da Uefa", disse o presidente do Chelsea, Bruce Buck, ao site oficial da equipe.

No ano fiscal anterior, o Chelsea havia registrado lucro de 62 milhões de libras (aproximadamente R$ 331 milhões). "Isso contribuiu para outro triunfo na Liga Europa no final da temporada 2018/2019 e o retornou à competição máxima europeia. Essa sólida base comercial, juntamente com uma equipe jovem e empolgante agora liderada por Frank Lampard, significa que a equipe está bem preparada para continuar em busca de sucesso dentro e fora de campo além de manter a estabilidade financeira nos próximos anos", acrescentou o dirigente.

O Chelsea é o quarto colocado no Campeonato Inglês nesta temporada, a 20 pontos do líder Liverpool. O time voltará a joga nesta terça-feira, quando terá pela frente o Brighton, às 9h30 (horário de Brasília), fora de casa.