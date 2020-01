Contraste marca descida de última hora de moradores rumo ao Litoral

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



Moradores do Grande ABC aproveitaram as últimas horas de 2019 para iniciar a viagem rumo ao Litoral Sul de São Paulo. Na Rodoviária João Setti, em São Bernardo, o movimento era intenso, mas sem qualquer tumulto.

Muitas pessoas trabalharam até segunda-feira, e, por isso, só tiveram ontem a oportunidade de viajar. Foi o caso da escriturária Lorrainy Martins Santos, 21 anos, que estava a caminho de Mongaguá. Folga inesperada na manhã de ontem possibilitou a troca da passagem e a viagem, que seria apenas no período da tarde, ocorreu antes das 10h. E da estudante Natália Kakubo, 23, que precisou encerrar os trabalhos acadêmicos antes de seguir para Santos.

Houve também quem deixou para a última hora para fugir do grande movimento de pessoas que já se encontram nas cidades litorâneas. A advogada Teresa Leonel, 53, ia encontrar a família em Mongaguá, mas já lamentava deixar os animais de estimação – que ficaram na vizinha – e o silêncio. “Por mim só ia depois da virada, no dia 2. Agora está muito cheio. Mas minha família fez questão”, explicou. A estudante Mayne de Souza, 18, resolveu de última hora ir encontrar a mãe e a tia em São Vicente. “Espero não pegar trânsito.”



ANCHIETA-IMIGRANTES

Quem esperou o último dia do ano para seguir para uma das praias do Litoral paulista encontrou o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) com movimento tranquilo na manhã de ontem. A Ecovias, concessionária que administra o complexo rodoviário, implantou a Operação Descida e apenas a pista Norte da Rodovia dos Imigrantes recebe os veículos que vêm para o Grande ABC ou para a Capital. Todas as demais estão no sentido Baixada Santista.