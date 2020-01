Moradores pedem foco a Bolsonaro para avanço em 2020

Daniel Tossato



01/01/2020 | 06:41



O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), inicia seu segundo ano de mandato e os moradores do Grande ABC alimentam expectativa de ele possa melhorar sua gestão se focar na resolução de problemas, como falta de emprego e melhoria na educação.

A equipe do Diário foi às ruas no último dia do ano para ouvir o sentimento da população sobre o governo. A maioria mantém otimismo com a gestão Bolsonaro, mas mostra preocupação com a dispersão de atuação vivida em 2019.

Morador da região central de Mauá, o comerciante Marcos de Paulo, 24 anos, acredita que o governo poderá melhorar se focar, principalmente, nas questões econômicas. Paulo alegou não ter votado no capitão reformado e, porém, disse torcer para o presidente. “Temos que apostar nele (Bolsonaro). Se ele trabalhar pelo bem da economia, a maioria dos problemas do Brasil poderá ser resolvida. Estou otimista quanto ao ano de 2020.”

O primeiro ano de Bolsonaro ficou marcado pelos desencontros entre as pautas política e econômica. A reforma da Previdência, um dos objetivos de campanha do presidente, teve aprovação tardia após desgastes entre o presidente e o Congresso, e o novo formato só foi promulgado em dezembro.

Para a dona de casa Maria do Socorro, 34, de Mauá, o presidente deve trabalhar não só pela economia, mas também para a educação do País, que, segundo ela, se encontra em péssimas condições. “Não há uma escola pública em bom estado. Em todas há falta de professores, de material. Seria ótimo se ele olhasse por isso.”

Em Santo André, o feirante Alexandre Francisco da Silva, 46, votou em Bolsonaro nos dois turnos já esperando que ele pudesse “mudar as coisas no Brasil.” Segundo Silva, o foco do presidente deve ser a geração de empregos. “A violência já diminuiu, o que é bom. Ele tem que fazer a economia gerar empregos, isso sim seria uma decisão certeira.”

Em novembro, o mercado de trabalho registrou geração de 99.232 empregos com carteira assinada, o que foi considerado como o melhor novembro desde 2010, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Ainda assim, há 11,9 milhões de desempregados, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Quem acredita que o Brasil vai melhorar se houver atenção especial à economia é Severino José dos Santos, 46, ajudante de cozinha, de Santo André. Ele disse querer arranjar emprego para o filho, mas citou dificuldade de encontrar oportunidades. “Onde eu passo ninguém está contratando. Mas torço que isso mude em 2020.”

Em São Caetano, cidade onde Bolsonaro teve a maior vitória proporcional na eleição de 2018 no Grande ABC, atingindo 75,1% da preferência, o comerciante Fábio Araújo Farias, 30, declarou torcer para que Bolsonaro faça um bom governo “de modo geral”. Surpreendentemente, Farias revelou ter votado em Fernando Haddad (PT), que disputou segundo turno com o capitão e que perdeu a eleição. “Votei no Haddad, mas torço para o presidente. Se ele ir bem, consigo vender mais tapetes e redes.” Apesar da torcida, o comerciante lamentou a queda nas vendas. “Vendi bem até 2013. Depois foi muito ruim e este ano (2019) também foi bem difícil.”

Feliz em ter conseguido emprego temporário em uma loja no fim de ano, Beatriz Mendes, 24, veio da Bahia para São Caetano para conseguir vida melhor “na cidade grande.” “Estou aguardando ser contratada na loja em que arranjei trabalho. Se Bolsonaro focar na questão de economia, acredito que posso conseguir o emprego.”