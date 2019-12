Do Dgabc.com.br



31/12/2019 | 13:57



PMs (Policiais Militares) da 2ª Companhia do 6º Batalhão prederam um ladrão e apreenderam um menor, na madrugada desta terça-feira (31), que furtavam uma residência, na rua Dinamarca, no Parque das Nações, em Santo André.

De acordo com a ocorrência, a PM recebeu a informação do furto e foi até a casa, encontrando os bandidos no local, já com duas mochilas carregadas com pertences da vítima.

Os criminosos, sendo um menor, foram encaminhados ao 2º DP (Parque das Nações) e foram indiciados por furto qualificado, corrupção de menor e ato infracional.