Moradores do Jardim Pedroso, em Mauá, cobram manutenção de viela

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



01/01/2020 | 07:00



Os moradores do bairro Jardim Pedroso, em Mauá, cobram da Prefeitura manutenção em viela na altura do número 540 da Avenida Queiroz Pedroso.

Segundo os munícipes, a viela não serve de passagem entre a via e a Rua Nelson Barbosa Ferreira, 93, paralela ao endereço, devido a um muro que foi construído irregularmente. “Precisa construir aqui uma tubulação para água da chuva, porque, quando chove, fica tudo alagado e ninguém pode usar o ponto de ônibus”, reclamou o analista de redes Rafael Alves de Freitas, 38 anos.

O morador relatou que já buscou que a Prefeitura resolvesse o problema, mas até agora nada foi feito. “O ponto está bem em frente à viela, mas é impossível ficar aqui em dias de chuva, porque vira um verdadeiro mar”, completou. Segundo o munícipe, o problema já se arrasta há três anos.

A dona de casa Eliete Caetano, 54, que mora bem ao lado da viela, também reclama do mato alto e do lixo que as pessoas jogam no local cotidianamente. “Muitas trazem o cachorro para passear, catam as necessidades do animal em um saquinho e jogam aqui. Do que adianta?”, questionou. “Se a Prefeitura mantivesse sempre limpo, acho que não iam jogar tanta sujeira aqui”, completou.

Vizinha de Eliete, a vendedora Toioko Nakayama Konishi, 62, relatou que sempre tenta manter o local limpo por iniciativa própria, seja varrendo ou cortando o mato que está quase sempre alto. “Se a gente não cuida, vira um lixão”, reclamou. Os moradores cobram uma atuação mais efetiva da administração municipal.

A Prefeitura de Mauá informou, por meio de nota, que no terreno que faz a ligação entre as ruas Queiroz Pedroso e Nelson Barbosa Ferreira existe lixeira que atrapalha a drenagem da água e, por esta razão, a administração notificou o proprietário para adequar a lixeira, que está sobre o bueiro. “Além disso, já foram programadas a capinação e a roçagem no local”, concluiu o comunicado, sem especificar data.