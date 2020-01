Abrimos a Agenda da Memória 2020

Ademir Medici



Porque há doçura e beleza

na amargura atravessada,

e eu quero a memória acesa

depois da angústia apagada.

Cecília Meireles, citada por Miriam Leitão no livro “Saga Brasileira, a longa luta de um povo por sua moeda”, Prêmio Jabuti de Livro do Ano (2012), agora em 12ª edição (Record Editora).

“Dias de Lazer” é o título da agenda 2020 da Fundação Pró-Memória de São Caetano – este projeto de construção da Memória que a sucessão e troca de prefeitos não eliminou. Repetimos o que dizemos sempre: são agendas tão lindas e de bom gosto que dá pena rabiscar. Por isso, vamos admirar. É a 17ª agenda da série.

“A Agenda Histórica de 2020 leva um pouco de diversão para o dia a dia de todos, apresentando um panorama das principais atividades de lazer dos antigos moradores da cidade de São Caetano, tendo como base o acervo do Centro de Documentação Histórica de nossa instituição”, escreve o presidente da Pró-Memória, Charly Farid Cury, na apresentação da agenda.

Para cada mês, uma temática, sintetizada em fotos caprichosamente escolhidas. Esta página Memória pensa em focalizar a abertura dos próximos meses com a temática escolhida pela Pró-Memória.

Agenda Pró-Memória 17, já pensando na agenda 18; página Memória, 32 anos, a caminho do 33º, sem esquecer os anos que a antecederam, de 1976 ou 1985 em diante, em outros projetos do Diário do Grande ABC.



SURPRESA

Temos uma bela surpresa para vocês, em especial ao estudioso de São Caetano. É um presente que faz dobradinha entre o Diário e a Pró-Memória. Aguardem.



FINAIS 0 E 5

Ano novo: memória nova. Nestas décadas todas, a página Memória registrou muitas efemérides. Tantas que fica difícil falar de todas nos seus devidos dias. Sendo assim, os acontecimentos são renovados de cinco em cinco anos. Reparem: ao longo de 2020 os fatos assinalados cotidianamente serão os referentes aos anos que terminam em 0 e 5.

Leitor amigo: envie as datas redondas do seu conhecimento que a gente registra. Preferencialmente, com alguma antecedência, como faz a jornalista Cecília Del Gesso, responsável pelo Banco de Dados do Diário.

Banco de Dados que é o principal e mais bem organizado arquivo público do Grande ABC.

Diário há 30 anos

Domingo, 31 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7264

Empreendedorismo – Pequenos negócios tornam-se a nova opção econômica na região. Três exemplos:

– Baby Fraldas: entrega em domicílio.

– Trailer: ambulância para atendimento animal.

– Buffet Alegria.

– La Pasta Asciutta.

Negócios – Venda de skate cai no Natal e comércio já prevê decadência.

- São Caetano tem a pista mais completa da região.

- Reportagem: Adenilde Bringel e Wilson Magão (fotos)

- Aumenta interesse pelo squash no Grande ABC.

- Três espaços em São Bernardo e um em Santo André.

- Uma entrevista com o campeão Kiko Frison.

Em 1º de janeiro de...

1915– A I Guerra. Manchete do Estadão: Alemanha tem pretensões sobre o Brasil.

1920 – O capitalista Antonio Queiroz dos Santos, residente em Santo André, oferece às pessoas de suas relações um copo de cerveja comemorando a entrada do Ano-Novo.

1940 – A II Guerra. Do noticiário do Estadão: poucas possibilidades de paz durante o ano de 1940.

Em foto de primeira página é registrado o submarino inglês Uraula, que pôs a pique um cruzador alemão de 6.000 toneladas. O local do afundamento está situado no coração do campo de defesa da Alemanha, inteiramente minado.

1945 – Instalado o Município de São Bernardo, que recebe o apêndice “do Campo” no nome. Assume o primeiro prefeito, Wallace Simonsen, nomeado pelo interventor paulista.

NOTA – São Bernardo “do Campo” recebe este nome para diferenciar do antigo São Bernardo, que mudara o nome para Santo André. A documentação relativa ao antigo Município de São Bernardo hoje está em Santo André.

O “do Campo” é uma referência à Vila de Santo André da Borda “do Campo”.

1955 – Instalados os municípios de Mauá e Ribeirão Pires.

1960 – Em 369 municípios paulistas, subdivididos em 166 comarcas, instalam-se novas Câmaras Municipais e prestam compromissos os prefeitos e vice-prefeitos eleitos em 4 de outubro de 1959.

Tomam posse na região: em Santo André, o prefeito Oswaldo Gimenez e o vice-prefeito José Sampaio; em São Bernardo, Lauro Gomes e Hygino Baptista de Lima; em Diadema, Evandro Caiaffa Esquivel e Elziro Okazaki, na data oficial de instalação do município.

-> Passagens de trem mais caras: 7 cruzeiros entre Paranapiacaba e Mauá; de São Paulo a Santos, 61 cruzeiros (primeira classe) e 48 cruzeiros (segunda classe).

Hoje

- Dia da Fraternidade Universal

- Dia do Município

- Dia Mundial da Paz

Santos do Dia

- Almáquio

- Eufrosina

MARIA SANTÍSSIMA. Madona e criança adormecida. Autor: Sassoferrato: século XVII

Municípios Brasileiros

- Cento e quatorze municípios celebram aniversários em 1º de janeiro, entre eles um de São Paulo: Uru, antigo Distrito de Pirajuí, elevado a município em 1954.

Uru é o nome de ave já extinta na região.