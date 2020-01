Lugares que você pode viajar em 2020

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



02/01/2020 | 07:22



O ano mal começou e muita gente já está pesquisando o próximo destino das férias de 2020. Para saber quais lugares serão tendência, o Diário pediu à Booking.com – plataforma que faz interface com hotéis, apartamentos e casas de temporada, para que o turista escolha onde se hospedar – e ao Kayak – ferramenta que pesquisa em outros sites para ajudar viajantes a encontrarem voos, hotéis, carros de aluguel e pacotes de viagem – que levantassem lugares que vão ‘bombar’ com base nas pesquisas e reservas para os próximos meses.



Conforme o verbo viajar vai se tornando hábito e entrando de vez na rotina dos brasileiros, maior é a curiosidade por destinos inusitados. Tanto que os locais mais reservados para este ano no País, segundo a Booking.com, são, em ordem alfabética: Goreme (Turquia); Manchester (Reino Unido); San Jose (Costa Rica); Tel Aviv (Israel) e Tulum (México).

O único que apareceu na lista de 2019 e marcou presença novamente na de 2020 foi Tulum. A joia mexicana de atmosfera mais roots, situada a uma hora e meia de Cancún – o que permite tranquilamente um bate e volta para quem preferir se hospedar na cidade ou em Playa del Carmen, ambas mais movimentadas –, guarda tesouros como ruínas maias à beira de mar azul de ‘doer os olhos’. Trata-se de cenário paradisíaco e cheio de história.

Os brasileiros também estão descobrindo Israel, e Tel Aviv tem sido a porta de entrada. Banhada pelo Mar Mediterrâneo, possui 14 quilômetros de praia e um ‘calçadão’ de 22 quilômetros alinhado com cadeiras, guarda-sóis e torres salva-vidas. Ainda na orla, cafés, pubs, bares e restaurantes agitam a cidade madrugada afora e tornam a vida noturna de lá imperdível.

Ainda, a Turquia tem caído cada vez mais no gosto do turista, que no ano passado elegeu a capital Istambul e, neste, Goreme, cidade ideal para montar base na Capadócia – cujo cartão-postal é o cenário peculiar de formação rochosa que remete à atmosfera lunar, com suas ‘chaminés de fada’ e seus passeios de balão por esse vale. Charmosa, reúne hotéis-caverna, restaurantes com boa comida, lojinhas e vida noturna.

Exuberante capital da Costa Rica, San Jose, tem atraído cada vez mais por sua preservada natureza, que abriga vulcões, cordilheiras, praias, corredeiras e florestas tropicais, e história, que mescla a cultura de espanhóis, índios e jamaicanos. Esse pequeno país da América Central se estende desde o Oceano Pacífico até o Mar do Caribe.

A duas horas de trem de Londres, capital da Inglaterra, está Manchester. A cidade, que cresceu como o berço da Revolução Industrial, tem quase todas as suas atrações acessíveis a pé e com entrada gratuita. O local tem intensa cultura musical e noturna.

VOO DOMÉSTICO

De acordo com o Kayak, no ranking de destinos que mais cresceram no País em buscas para o primeiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período em 2019, destacam-se: Brasília (107%); São Paulo (82%); Florianópolis (77%); Aracaju (76%); Belo Horizonte (72%); Rio de Janeiro (63%), João Pessoa (63%), Maceió (61%), Curitiba (60%) e Navegantes (59%).

Um dos pontos que faz com que a capital federal lidere a lista é o fato de ter preços acessíveis de passagens – para se ter ideia, de 24 a 27 de janeiro, conforme pesquisa no site do Kayak, os voos para o destino partem de R$ 360 ida e volta desde Viracopos, em Campinas. Outro atrativo é por estar bem perto de paisagens naturais de tirar o fôlego, como em Pirenópolis, em Goiás (a 150 quilômetros de carro), e na Chapada dos Veadeiros (230 quilômetros), no mesmo Estado.