Bolsonaro chega ao Palácio da Alvorada depois de viagem à Bahia

31/12/2019 | 11:50



O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 11h30 desta terça-feira, 31, ao Palácio da Alvorada depois de passar os últimos dias na Base Naval de Aratu, na Bahia. Inicialmente, ele ficaria dez dias no Estado, mas resolveu antecipar sua volta para passar a virada de ano com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ao chegar ao Alvorada, Bolsonaro cumprimentou populares e não falou com a imprensa.

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegou mais cedo ao local e deve passar o dia com o presidente. Bolsonaro deve assinar nesta terça um decreto com o valor do salário mínimo para 2020, estimado anteriormente pelo governo em R$ 1.031,00. No orçamento do próximo ano, estava prevista apenas a correção do valor pelo INPC, ou seja, sem alta real sobre o salário deste ano, que é de R$ 998,00.