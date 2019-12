Moradores da região embarcam para o litoral no último dia do ano

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



31/12/2019 | 11:17



Quem esperou o último dia do ano para seguir para uma das praias do Litoral Sul de São Paulo encontrou o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) com movimento tranquilo na manhã desta terça-feira. A Ecovias, concessionária que administra o complexo rodoviário, implantou a Operação Descida e apenas a pista Norte da Rodovia dos Imigrantes recebe os veículos que vêm para o ABC ou para a Capital. Todas as demais estão sentido Baixada Santista.

Na Rodoviária João Setti, em São Bernardo, o movimento era intenso, mas sem qualquer tumulto. Muitas pessoas trabalharam até ontem e por isso só tiveram hoje a oportunidade de viajar. Foi o caso da escriturária Lorrainy Martins Santos, 21 anos, que estava indo para Mongaguá. Uma folga inesperada na manhã de hoje possibilitou a troca da passagem e a viagem que seria apenas no período da tarde ocorreu antes das 10h da manhã. E estudante Natália Kakubo, 23, precisou encerrar os trabalhos acadêmicos antes de seguir para Santos.

Houve também quem deixasse para última hora para fugir do grande movimento de pessoas que já se encontra nas cidades litorâneas. A advogada Teresa Leonel, 53, estava indo encontrar a família em Mongaguá, mas já lamentava deixar para trás os animais de estimação - que ficaram na vizinha - e o silêncio. "Por mim só ia depois da virada, no dia 2. Agora tá muito cheio. Mas minha família fez questão", explicou. A estudante Mayne de Souza, 18, resolveu de última hora ir encontrar a mãe e a tia em São Vicente. "Espero não pegar trânsito", afirmou.

Mais do que passar a virada em um local diferente, houve também quem partisse em busca de uma vida nova. O ajudante geral Jociano Cristóvão Alves, 40, embarcava com a filha Gabriela, 9, para Recife, no Pernambuco. "Depois que a minha esposa faleceu fiquei desgostoso e vou começar do zero lá", declarou. A mãe de Alves, a funcionária pública aposentada Maria Alves, 63, acompanhava filho e neta com os olhos marejados. "Morou a vida toda comigo. O coração fica apertado, mas a gente tem que apoiar", afirmou. A viagem tem duração estimada de 60 horas e pai e filha devem chegar ao Nordeste apenas em 3 de janeiro.