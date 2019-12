Família de Santo André morre em queda de elevador em Santos

Bia Moço

31/12/2019 | 10:27



Uma família de Santo André morreu em queda de elevador do Edifício Tiffany, na Vila Belmiro, em Santos, no litoral Paulista. As vítimas, o casal Lucineide de Souza Goes e Edilson Donizete, junto com o filho Eric Miguel, de 19 anos, estavam no local para passar o Réveillon com a irmã, Jucelina Santos, que residia no prédio com o marido, suboficial da Marinha. A moradora também faleceu no acidente, que aconteceu por volta das 20h da última segunda-feira (30).

O edifício é unidade habitacional destinada a militares da Capatania dos Portos de São Paulo. Em nota, a Marinha do Brasil lamentou o ocorrido e destacou que está fornecendo todo suporte possível às famílias das vítimas. Além disso, garantiu que o inquérito policial será aberto para apurar as causas do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o equipamento despencou do 9º andar. Peritos da Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil de Santos e Samu (Serviço de Atendimento Móvel) também estiveram no local. O entorno foi interditado pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). A família tinha acabado de chegar no local, e foi recepcionada por Jucelina, no térreo do condomínio. Quando foram levar as malas pasa cima, o elevador de serviço caiu. Até o fechamento desta edição não havia causa conclusiva para o acidente.

A Prefeitura de Santos afirmou, em nota, que engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações esteve no local, acompanhado de equipe técnica da empresa que presta serviços de manutenção dos elevadores do prédio, em funcionamento desde 1998, para acompanhar o início das investigações. A Vilarta, responsável pela manutenção dos equipamentos, tem documentação regular.

O comunicado assinalou, ainda, que a prefeitura realiza fiscalização periódica em edifícios, especialmente após denúncias na Ouvidoria Municipal ou observação de alteração no funcionamento dos equipamentos. Até o momento, não há denúncia ou registro de ocorrência sobre possíveis irregularidades no endereço. O prédio não foi interditado, assim como o elevador social. A Defesa Civil avaliou a situação predial e pontuou não corre riscos de desabamento.