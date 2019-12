Do Diário do Grande ABC



A recomendação da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), anunciada em dezembro, de que os países destinem pelo menos 30% do financiamento público ao primeiro nível de atenção, melhoraria a prevenção, ainda insipiente no Brasil e em numerosas nações do continente. O impacto desse avanço seria particularmente expressivo no tocante às doenças cardiovasculares, as que mais matam no mundo e em nosso País, onde são responsáveis por 360 mil óbitos anuais. A medida, segundo estimativa da Opas, reduziria entre 20% e 40% o número de internações hospitalares. Serviços de atenção primária de qualidade levam a melhores resultados de saúde e maior expectativa de vida, conforme observa o próprio organismo da ONU, cuja recomendação dá-se no âmbito do Pacto 30/30/30, considerado resposta aos desafios lançados pela Comissão de Alto Nível Saúde Universal no Século XXI: 40 anos de Alma-Ata: reduzir as barreiras que impedem o acesso à saúde em pelo menos 30% e destinar 30% do financiamento público à saúde primária, até 2030.



Considerando o significado da prevenção, atendimento ambulatorial e atenção primária, é grande a responsabilidade dos governos, mas também da comunidade médica, suas entidades representativas e instituições sociais em geral. Nesse sentido, a Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo) tem programas aderentes aos conceitos das metas alusivas ao Pacto 30/30/30. Um deles é o Projeto Infarto, realizado em conjunto com secretarias municipais de saúde. Trata-se da capacitação de médicos das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e prontos-socorros, para que iniciem o tratamento dos pacientes, de modo correto e imediato, antes do encaminhamento à internação. Os estabelecimentos em que atuam os profissionais treinados registraram redução de 28,8% a 44,6% nas taxas de mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Ou seja, reconhecer e atuar sob protocolo correto aumenta em até cinco vezes as chances de sobrevivência de pacientes que sofrem com esse quadro.



Outro exemplo é o programa de educação a distância realizado em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, que está levando conteúdos para médicos de todos os municípios paulistas. Projeto semelhante, realizado em conjunto com a APM (Associação Paulista de Medicina), é dirigido aos universitários. Não há dúvida de que a melhoria da atenção primária e ambulatorial e da prevenção salvaria muitas vidas, reduziria internações, otimizaria o investimento público em saúde e propiciaria melhor atendimento médico-hospitalar à população.

José Francisco Kerr Saraiva é médico cardiologista e presidente da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo).

Boas-Festas

O Diário recebe e retribui votos de Boas-Festas a Grupo Leforte; MAS – Museu de Arte Sacra de São Paulo; Hildebrando Pafundi; José Carlos Soares de Oliveira; InformaMídia; Lais Pagoto; Rizzatour Turismo; Equipe FilmBrazil; Dala; ProCultura; Flavia Miranda; Maria Clara Moura; Marco Agro; Marcos A. Bedin; Acic Chapecó; EnterPrise; Aurora; Unimed; Sicredi; Prefeitura de Chapecó, Santa Catarina; Anhanguera; Daniela Nogueira; Campanha Nacional pelo Direito à Educação; Daniel Cara; Agência Viva de Comunicação; Sítio do Carroção; Happy Holidays From Panam Sports; Vera Moreira Comunicação.

Contagem

Às vésperas de começar 2020, as esperanças já começam a ser renovadas, seja nos estudos, no emprego e na vida amorosa. É tentador especular o que o novo ano pode reservar para o Brasil. Como estará o País ao longo do novo ano, após a loucura de eleição em mais de 5.500 municípios? Menos dividido ou mais polarizado? Atingiremos taxa de crescimento econômico substancial sociável? O agronegócio e a pecuária continuarão a ser a ‘salvação da lavoura’ da Pátria amada Brasil? Sobreviveremos a guerras comerciais travadas entre norte-americanos e chineses? Essas são apenas algumas questões que despontam como focos no imaginário de apreensão e esperança de todos nós, brasileiros. Temos de acreditar, sonhar e não perder as esperanças. Juntos podemos mais! É só acreditar e não desistir dos ideais.

Turíbio Liberatto

São Caetano

Obrigado!

Agradeço, em nome de minha família, ao prefeito Paulo Serra, pela denominação de unidade escolar municipal com nome de minha mulher, Iara Balieiro Lima. De fato, foi o reconhecimento do que ela representou na vida escolar de diversas gerações de estudantes da nossa cidade, deixando enorme legado cultural para o município. Sempre lembrada e reverenciada por colegas e alunos, nestes seis meses de sua ida, a homenagem da população de Santo André, por meio das autoridades municipais constituídas, sem dúvida, trata-se de ato cuja procedência merece o apoio de todos os setores. Tenham certeza, senhor prefeito e nobres edis, que a oficialização, por lei, dessa homenagem, será, sempre, muito bem recebida, como ato justo e procedente, por todos os habitantes de Santo André. Muito obrigado.

José Bueno Lima

Santo André

Linha 20 em Sto.André

Alegrei-me ver nas páginas deste Diário que o governo do Estado estuda iniciar o trajeto da Linha 20-Rosa do Metrô pela Estação Prefeito Saladino, em Santo André (Política, 26). Como moradora das adjacências, ter a perspectiva de uma ligação direta com o Metrô é algo a ser celebrado. Mas fica um questionamento. Recentemente a Prefeitura de Santo André promoveu grande intervenção na Avenida Prestes Maia. Houve troca de asfalto, mudança de iluminação, construção de um parque linear, que mudou a cara da via. Sou leiga no assunto, mas vejo que o único caminho possível da Linha 20 até São Bernardo é justamente pela Prestes Maia. E como fica todo investimento feito na avenida? A vinda do Metrô para a região, algo tão sonhado por nós, é para ser comemorada, mas é preciso também ter cuidado com o dinheiro público.

Izilda Maria dos Santos Leite

Santo André

Na vanguarda

Com mais esse indiciamento em plenas festas de fim de ano de 2019, feito pela Polícia Federal, por ter recebido propina (com provas robustas) de R$ 4 milhões da Odebrecht para seu instituto, Lula, entre todos que presidiram essa Nação, sem dúvida alguma foi o mais corrupto! Ou está na vanguarda da corrupção tupiniquim. Porém, pela imensa podridão em seu governo, e seguindo também na gestão Dilma Rousseff, certamente não será esta a última denúncia contra a indigna carreira política deste vil, Lula da Silva...

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

