Luz vermelha na água

Do Diário do Grande ABC



31/12/2019 | 09:37



O balanço das mortes por afogamento no Grande ABC neste 2019 revela que ainda há muito a se fazer para que mais tragédias do tipo não ceifem vidas e levem sofrimento a famílias, amigos e parentes. Normalmente os casos ocorrem em situações que poderiam ser evitadas. Obviamente é impossível prever que um simples mergulho pode fazer mais uma vítima fatal em represas e lagoas da região, mas é inegável que abuso de bebidas alcoólicas e irresponsabilidade estão entre os principais motivos pelos números que engrossam estatísticas como a deste ano, quando nada menos do que 30 pessoas perderam suas vidas na água.



Bem verdade que houve queda em relação a 2018, quando foram registrados 35 casos na região. De todo modo, não há como negar que 30 mortes por afogamento é um dado aterrador. Uma já seria. Infelizmente nada leva a crer que o Grande ABC fechará 2020 com motivos para comemorar, porque o histórico mostra que o desrespeito aos perigos escondidos nos fundos de represas e lagos não são suficientes para afugentar banhistas dispostos a desafiar o desconhecido para um mergulho refrescante. Ainda mais se o corajoso em questão estiver sob efeito de álcool.



Aliás, frase do comandante do 8º Grupamento de Bombeiros do Grande ABC em reportagem de hoje deste Diário ilustra bem essa situação. Também não é difícil ver crianças na água da represa, brincando como se não houvesse amanhã e distante dos olhos dos pais ou responsáveis, justamente aqueles que deveriam zelar pela segurança dos pequenos.



Como se sabe, criança ainda não tem muita noção da ameaça que aquela água gostosa significa. Portanto, alguém precisa olhar por ela para que, num descuido, não seja tragada por um buraco que sequer imagina existir abaixo dos seus pés. O alerta para os casos de afogamento devem ser permanentes, mas a luz vermelha precisa acender mesmo é nesta época de sol e calor, quando aumenta a procura por momentos de lazer à beira de represas e lagos. É preciso que as pessoas tenham a consciência de buscar locais onde os banhos sejam permitidos e existam salva-vidas. Longe dali é que mora o maior perigo.