Anitta debocha de previsões para o próximo ano: Vou ficar dormindo o ano inteiro e acordar no próximo

31/12/2019 | 09:11



Anitta está ligadíssima no que andam falando dela por aí! Na manhã da última sexta-feira, dia 27, a cantora revelou que acompanha todas as previsões que sites e revistas fazem sobre sua vida.

- To aqui vendo as previsões do ano novo para minha vida. Todo ano eu vejo, o povo sempre faz as previsões para os famosos, começou ela.

A artista, no entanto, reclamou do que está sendo esperado para sua vida no ano de 2020 e debochou das previsões:

- Mas pelo que eu vi até agora eu vou ficar muito doente, não vou arrumar nada no amor e no trabalho as coisas vão dar tudo errado, não vou conseguir concluir. Ou seja, melhor tomar um negócio e ficar dormindo o ano inteiro, acordar no próximo, disse.

Em seguida, Anitta apareceu ao lado do pai e também segurando um de seus pets, o Plínio, e comentou:

- Meu pai me lembrou aqui que eu leio todos os anos e uns três anos pelo menos falaram que eu ia ter um filho. Acho que é cachorro que eu fui pegando.

Na noite anterior, Anitta foi conferir a estreia do filme Minha Mãe é Uma Peça 3, protagonizado pelo humorista Paulo Gustavo. Nas redes sociais, a cantora revelou que fechou uma sala de cinema para poder assistir ao filme ao lado dos amigos de Honório Gurgel. O astro do filme, claro, esteve por lá e brincou sobre a beldade ter levado um monte de gente para conferir o longa. Além disso, o papai de Romeu e Gael não deixou passar batido a aparência de Anitta, que exibia o rosto bem avermelhado:

- Peguei hoje maior solzão, justificou ela ao ser indagada pelo amigo.

Anitta também chamou atenção dos internautas por aparecer com um look para lá de caro para o encontro descontraído. Para a ocasião, ela usava uma calça jogger esportiva da Gucci, que está à venda por 790 euros, aproximadamente 3,5 mil reais, além de uma bolsa com estampa poá da Moschino, que pode ser encontrada por nada menos que 1850 dólares, cerca de 7,5 mil reais.

Durante o dia, Anitta apareceu ao lado dos amigos de Honório Gurgel em sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A confraternização aconteceu para o grupo realizar um amigo secreto e trocar os presentes de fim de ano. De biquíni e óculos de sol, Anitta apareceu ao lado dos amigos, incluindo seu irmão, Renan Machado, que compartilhou o registro no Instagram.