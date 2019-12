31/12/2019 | 09:11



Nasceu, no último domingo, dia 29, o segundo filho de Anderson Tomazini, Lucas. O ator acompanhou o parto de perto, na Maternidade Perinatal Barra, no Rio de Janeiro. Anderson é conhecido pelo personagem Xodó, na novela O Outro Lado do Paraíso.

Em seu Instagram, o artista comemorou a chegada do pequeno:

Bem vindo ao mundo, Lucas. Obrigado meu Deus por tanta saúde. Coração explodindo de felicidade, escreveu ele.

O ator é casado com Maria Fernanda Ximenes e sua última participação na televisão foi no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, em 2018. Lembrando também que Anderson já é pai de Caio, de um relacionamento anterior.