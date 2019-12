João Guilherme fala o que não deve e é acusado de gordofobia, entenda!

31/12/2019 | 09:10



João Guilherme estava aproveitando um dia de piscina em Playa del Carmen, no México, e assim como de costume, resolveu compartilhar alguns momentos em seus Stories do Instagram. Em um determinado momento da filmagem, o ator filma uma mulher dentro da piscina e comenta:

Olha que bonitinho, tem um monte de peixe. E tem um peixe-boi aqui também!, apontando a câmera para a mulher.

Não demorou muito para as redes sociais pegarem fogo com a declaração do filho de Leonardo que depois de ver que acabou falando o que não devia, e usou uma outra rede social, desta vez o Twitter, para pedir desculpas pelo ocorrido.

Ae, venho aqui pedir desculpas sinceras pelo que disse. Falei besteira e não sou a favor de brincadeiras e colocações como essa, mesmo. Não fico feliz com a repercussão disso e quem me acompanha sabe que não tenho maldade na fala e nem no pensar, minhas sinceras desculpas. Sei que muitos temos problemas com corpo e isso não é coisa pra se brincar. Minha família me educou bem sim, maldade não é da minha índole. Mais uma vez desculpa, a noção passou longe. E sou moleque.

Mesmo com 17 anos de idade, João ainda se sente um moleque e continua o desabafo:

Sei que pela internet não é fácil de se sensibilizar com um pedido de desculpas. Um pedido online fica superficial, mas é o que está no meu alcance. O que falei foi errado, me sinto mal por ter falado o que disse no tom que disse. Peço desculpas sinceras a todos que se ofenderam, prestando atenção no que disse e na GRANDE M***A, eu fico mal pelo que aconteceu.

E ele não parou por aí!

Sou novo, to aprendendo a lidar com erros e com outros. Parte do aprendizado é pedir desculpas e NÃO COMETER O MESMO ERRO 2 VEZES. Como uma pessoa do bem vocês não verão mais maldade na minha fala. Estou voltando pro quarto pra conversar com todos.

Depois desse grande desabafo seguido com um pedido de desculpas, João Guilherme abriu uma live no Instagram e comentou sobre o ocorrido. Novamente, ele pediu diversas vezes desculpas e respondeu algumas perguntas dos fãs.