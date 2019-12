Planejamento pré-férias

Maria Sartori



31/12/2019 | 06:10



O ano de 2020 está batendo à porta. Para você que já agendou férias ou está planejando seu período de descanso, listo a seguir cinco recomendações. A ideia é que você consiga aproveitar o período com a tranquilidade de quem deixou tudo organizado no local de trabalho.



1 – Planeje o descanso com antecedência

Antes de comprar as passagens ou reservar o hotel, verifique com o seu chefe sobre a possibilidade de se ausentar do trabalho nos dias pretendidos. Essa precaução vale para se certificar de que o seu descanso não irá coincidir com o de outro profissional ou com algum projeto importante para os negócios. É preciso especial atenção aos meses de janeiro, julho e dezembro, períodos bastante concorridos, tendo em vista que os profissionais tentam conciliar as próprias férias com as da escola dos filhos.



2 – Se possível, antecipe ações

Mapeie quais projetos estarão em andamento durante a sua ausência e verifique quais ações você pode antecipar para colaborar com o grupo. Cheque, ainda, se pode antecipar a conclusão de demandas do dia a dia. Essa é uma ótima prática para garantir que as coisas continuem caminhando enquanto você está fora.



3 – Organize os arquivos

Tenha certeza de que seus arquivos estão organizados em pastas comuns na rede ou na nuvem da empresa. Assim, seus pares poderão consultar as informações durante sua ausência, sem ter que entrar em contato com você para pedir orientações. Lembre-se de nomear os arquivos de forma lógica e clara, para facilitar a localização.



4 – Delegue

Alguns dias antes do seu período de descanso é importante deixar claro ao grupo quais colegas ficarão encarregados das suas funções durante a sua ausência. Feito isso, vale mandar um e-mail para cada um deles com um lembrete das atividades que precisam ser feitas.



5 – Ative o aviso de férias do e-mail

Muitos profissionais se esquecem dessa ação simples e muito importante. Ela evita o prejuízo aos negócios causados pela falta de retorno a um cliente ou parceiro. Quando ativar o aviso de ausência temporária, certifique-se de que ele está com as informações corretas e completas: seu período de férias, e-mail e telefone de contato de quem estará responsável pelas suas demandas.