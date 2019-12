Secretaria de Cultura homologa tombamento de terreiros da região

da Redação



31/12/2019 | 06:19



A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo homologou o tombamento de três terreiros de candomblé e de um santuário de umbanda do Grande ABC, após decisão do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), de fevereiro deste ano.

Foram reconhecidos como patrimônio material, por sua relevância histórica e cultural, a Casa de Culto Afro-Descendente Dambala Kuere Rho Bessein, de Santo André; e o Templo de Culto Sagrado Tatá Percio do Battistini Ilê Alaketu Ase Ayra e o Centro Cultural Ilê Olá Omi Ase Opo Araka, ambos de São Bernardo. O Santuário Nacional da Umbanda, de Santo André, foi registrado como patrimônio imaterial. O processo de análise e decisão sobre os tombamentos contou com a participação de lideranças dos territórios agora protegidos, além de pesquisadores e técnicos da pasta.