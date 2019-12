Paulo Serra assina empréstimo para obras de infraestrutura

Raphael Rocha



31/12/2019



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), assinou ontem, em Brasília, o contrato de empréstimo junto à CAF (Corporação Andina de Fomento), o banco de desenvolvimento da América Latina, para obras de infraestrutura, de combates às enchentes e de mobilidade urbana. O aporte é de US$ 50 milhões, ou R$ 200,6 milhões, na última cotação.

O tucano viajou ontem pela manhã para Brasília para chancelar o acordo, que havia sido autorizado pelo Senado no dia 17 de dezembro e subescrito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em edição extra do Diário Oficial da União.

No pacote de projetos com pedido de aporte da CAF, a administração de Santo André inclui entre as prioridades fazer piscinão sob o Parque da Juventude, no corredor Guarará, extensão da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, visando evitar problema crônico de enchente no local. O texto engloba também executar a canalização do Córrego Cassaquera, além de prever finalizar ligação entre as avenidas Giovanni Batista Pirelli e Luiz Ignácio de Anhaia Mello, hoje inacabada, com a Avenida Valentim Magalhães.

“São obras em sustentabilidade, com os 12 novos ecopontos, combate às enchentes e mobilidade. Pelo tamanho deste recurso, traz muita qualidade de vida em áreas que são fundamentais”, declarou o chefe do Executivo.

A administração terá 120 meses para pagar, com carência inicial de dois anos. No cronograma, as obras do corredor Cassaquera começam no primeiro trimestre de 2020, com estimativa de um ano de trabalhos. O piscinão deve começar a ser construído no segundo semestre de 2020, também com um ano de prazo.

“Temos uma cartela hoje de quase R$ 1 bilhão de investimento. Estamos trocando dívidas por investimentos. Antes, a cidade pagava dívida que não tinha sentido, que não trazia qualidade de vida ao morador. Agora não, são recursos para mudar a cara da cidade. Esse tipo de financiamento é benéfico”, discorreu o prefeito.

Sobre o piscinão, a estimativa é favorecer cerca de 125 mil pessoas da região da Vila América. O reservatório subterrâneo será construído no Parque da Juventude Ana Brandão e terá capacidade média para armazenar 264,2 mil metros cúbicos de água.

“Em Santo André, as obras irão impactar vários bairros e melhorar a mobilidade tanto interna quanto em corredores de ligação com municípios vizinhos. São intervenções que mudam, de forma definitiva, a qualidade de vida das pessoas em uma cidade”, disse o representante do Banco de Desenvolvimento da América Latina, Jaime Holguin. Procuradora da Fazenda Nacional, Sônia de Almendra Freitas Portella Nunes também esteve no ato.