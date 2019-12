Fora do PT e longe de Avamileno, Eloi projeta candidatura no Avante

Raphael Rocha



31/12/2019



Depois de deixar o PT de Santo André e não efetivar filiação ao Solidariedade juntamente com o ex-prefeito João Avamileno, o empresário Erick Eloi ensaia ingressar no Avante com objetivo de construir uma candidatura a prefeito caso o vereador Almir Cicote, maior expoente da sigla na cidade, não seja indicado como vice do prefeito Paulo Serra (PSDB) na eleição do ano que vem.

Ele mantém conversas com o presidente municipal da legenda, José Evangelista, dizendo que seu objetivo é ser prefeiturável no ano que vem. Mas, no caso específico do Avante, tem pregado respeito à aliança de Cicote com Paulo Serra e à possibilidade de o vereador, que foi superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), ficar como número dois na chapa de reeleição do tucano.

Eloi chegou a se movimentar para ser candidato ao Paço dentro do PT. Diante de predileção pelo nome da vereadora Bete Siraque (PT) – escolhida prefeiturável do petismo –, saiu da legenda, afirmando que iria seguir os passos de Avamileno, que também havia deixado o PT. O ex-prefeito registrou filiação no Solidariedade, mas Eloi não o acompanhou.

Evangelista confirmou as conversas, porém, evitou dizer que o Avante abrigará a pré-candidatura a prefeito de Eloi se Paulo Serra preterir Cicote. Ele, que é integrante da executiva estadual da legenda, admitiu que a cúpula paulista pediu que houvesse prefeituráveis nas 100 maiores cidades do Estado, mas citou a boa relação entre Cicote e o prefeito e adiantou que o projeto em Santo André será tema de discussão mais aprofundada nas direções municipal e estadual do Avante.

“O Cicote é uma figura com know-how político, foi bem votado para deputado estadual em Santo André, é vereador, foi presidente da Câmara. Tem toda legitimidade de pleitear ser candidato a prefeito. Sabemos da relação estreita que ele tem com o prefeito Paulo Serra, apesar de o prefeito nunca ter sentado com a executiva para conversar. Pelo o que ele (Cicote) fala para a gente, a ideia é seguir no apoio ao prefeito”, relatou Evangelista. “O Erick é um amigo, cara jovem, com postura e futuro. Ele não quer ser candidato a vereador, quer ser candidato a prefeito, o que também é legítimo. A nossa preocupação hoje é com a chapa de vereadores. Evidentemente que se o Cicote não for vice do prefeito Paulo Serra, uma candidatura majoritária fica mais enraizada. Mas tudo precisará ser debatido”, considerou.