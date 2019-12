Farta programação para 2020

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



31/12/2019 | 07:07



Um dos aparelhos culturais mais imponentes e importantes de São Paulo, o Theatro Municipal (Praça Ramos de Azevedo) entra em 2020 com farta agenda, que contará com óperas, balés, programas sinfônicos, peças e circo. Isso sem contar nos preparos para celebrar os 250 anos do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827).

A nova temporada tem início com a peça Baixa Terapia, uma comédia no divã que conta com Antonio Fagundes, Mara Carvalho e Fábio Espósito. As apresentações estão marcadas para os dias 16 e 17 de janeiro, às 20h.

O público poderá apreciar também sete óperas. A primeira delas, em março, é Aida, de Giuseppe Verdi (1813-1901), com direção de Bia Lessa. A programação conta ainda com duas obras baseadas nas peças de Plínio Marcos (1935-1999): Navalha na Carne, composição de Leonardo Martinelli, e Homens de Papel, trabalho de Elodie Bouny.

Com direção de Lívia Sabag, que retorna ao Municipal após a produção de Elektra, em 2015, Don Giovanni – cuja estreia mundial foi em 1787 – é a opção de agosto. Benjamin, Fidelio – única ópera de Beethoven –, e O Morcego também estão na lista. Boa parte das óperas contará com o Coro Lírico Municipal de São Paulo e a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo.

O Balé da Cidade de São Paulo, com direção artística do bailarino e coreógrafo Ismael Ivo, também ilustra a temporada. A Biblioteca de Babel, baseada no conto homônimo do escritor argentino Jorge Luiz Borges, abre a temporada em fevereiro. O grupo mostra ainda espetáculo inspirado na vida e obra do artista plástico sergipano Arthur Bispo do Rosário (1909-1989), assinada por Jorge Garcia.

A parte sinfônica será intensa. A Orquestra Municipal fará 23 apresentações na espaço. Para a abertura, em março, será apresentada a 3ª Sinfonia de Mahler, com regência do titular Roberto Minczuk, além do naipe feminino do Coral Paulistano e um coro infanto-juvenil. A mezzo soprano Ana Lúcia Benedetti é a solista.

Ao lado do Coral Paulistano, a Sinfônica interpreta em abril a obra Cristo no Monte das Oliveiras, de Beethoven, que resgata o episódio bíblico do Jardim das Oliveiras. Sinfonia Alpina, de Richard Strauss (1864-1949), e Concerto para Piano n°2 Op.16, de Serguei Prokofiev (1891-1953), estão na agenda de julho. Concerto Para 2 Tímpanos, de Philip Glass, e a Sinfonia dos Salmos, de Igor Stravinsky (1882-1971), completam a lista do mês.

Em dezembro, para celebrar os 250 anos de nascimento de Beethoven, a Orquestra Sinfônica realizará oito concertos com os mais importantes ciclos do compositor. Os concertos para piano de 1 a 5 e a série integral de todas as sinfonias estão confirmadas.

Mais informações sobre a agenda de 2020 podem ser obtidas pelo site www.theatromunicipal.org.br.