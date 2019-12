Maior premiação da América do Sul ajuda a manter prestígio da São Silvestre

30/12/2019 | 16:47



Em vez do descanso no fim de ano, a busca para iniciar 2020 com mais dinheiro na conta bancária. A tradicional prova de São Silvestre será realizada na manhã desta terça-feira, em São Paulo, a partir das 7h40, com um incentivo extra para os competidores de elite. A competição aumentou em 2019 a premiação e vai distribuir R$ 461 mil para os dez primeiros colocados. Nenhuma outra prova de rua na América do Sul paga tão bem.

A organização da São Silvestre vai pagar as mesmas cifras tanto no masculino como no feminino. Os primeiros colocados de cada modalidade vão receber R$ 94 mil, ante R$ 90 mil do último ano. Mesmo outras provas do atletismo nacional com distância maiores do que os 15km da corrida paulistana não pagam tanto. A Maratona de São Paulo, por exemplo, premia com cerca de R$ 70 mil quem termina em primeiro lugar o percurso de 42km.

"São Silvestre é a prova que melhor paga na América do Sul. Talvez só a Meia Maratona da Colômbia seja comparável. Fora a tradição, tem o extra do prêmio", disse ao Estado o equatoriano Byron Piedra.

Parte da verba em premiação é garantida por patrocinadores e pela verba com as inscrições. Os mais de 35 mil participantes pagaram cada um R$ 197,50 de taxa. "Para uma prova que tem uma distância de 15 km, o prêmio é excelente", disse a argentina Daiana Ocampo, campeã da Maratona de Buenos Aires deste ano. "Como a corrida paga bem, consegue atrair atletas de bom nível de vários continentes. Estar aqui em São Paulo é importante para dividir com outros adversários o mesmo espaço e a mesma prova. Vale a experiência", afirmou a corredora.

A premiação motiva também os brasileiros. Alguns deles contam com o prêmio da própria São Silvestre e mais o bônus a ser pagos pelos patrocinadores de acordo com a posição alcançada. "Eu corro mais motivado porque o mesmo patrocínio que me traz para a São Silvestre, paga também por metas. Quanto mais próximo do pódio eu chegar, melhor será o meu prêmio", disse o corredor Wellington Bezerra.

Para quem vai encarar a corrida, a premiação alta não é o único incentivo. A repercussão de uma prova transmitida ao vivo pela televisão e bastante popular entre o público pesa bastante. "A premiação subiu muito nos últimos, é a maior da América do Sul. Mas para nós tem todo o ambiente. Eu costumo dizer que você pode ganhar uma medalha olímpica, mas se não ganhar a São Silvestre, não será reconhecido nas ruas", explicou o corredor Daniel Chaves da Silva.

A 95ª edição da São Silvestre tem como novidade o recebimento do selo bronze da World Athletics. Isso confere à prova um reconhecimento maior e a aparição do evento na lista das principais competições do mundo.