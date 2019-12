Maiara assume estar solteira durante show e pede calma aos fãs

30/12/2019 | 15:10



Maiara que mantinha em um relacionamento com Fernando, dupla de Sorocaba, recentemente arquivou as fotos que tinha com o namorado nas redes sociais. E claro, assim que os fãs notaram, começaram a fazer uma série de perguntas para a cantora.

Sem citar o nome do amado e nem falar sobre o assunto, a cantora compartilhou em seus Stories uma série de vídeos ouvindo aquela sofrência bem alta. Mas foi no último domingo, dia 29, que Maiara subiu ao palco ao lado de sua irmã, Maraísa, e comentou durante uma música que estava solteira.

Vendo a repercussão do caso, a artista então decidiu (novamente) compartilhar alguns Stories e entre muita música triste, Maiara fez um pedido aos fãs e seguidores para que eles não acreditassem em fake news e que logo ela falaria sobre o assunto.

Gente, quero agradecer a todas as pessoas que estão me mandando mensagem de carinho... Que se se preocupam comigo! Por favor, não acreditem em fake news. Não acreditem em matérias fantasiosas e oportunistas... Logo me pronunciarei e falarei de coração. Por enquanto, espero que vocês tenham paciência e empatia! Tudo no tempo e nos planos de Deus.

Será que ela terminou mesmo o namoro ou eles estão apenas dando um tempo? Se ele estão longe um do outro, ainda ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa - os dois estão tocando a vida e fazendo shows normalmente. Tanto que Fernando Zor ajudou a sua dupla, Sorocaba, a resgatar a aliança de casamento também no último domingo, dia 29.

Sorocaba passou mesmo por um pequeno perrengue quando simplesmente perdeu a sua aliança de casamento e ao encontrar, fez questão de gravar tudinho para provar para a esposa, Biah Rodriguez, que era tudo verdade. Nada como ser precavido, né? Quem conseguiu fazer o resgate do anel foi Fernando, que pegou uma linha e tirou a aliança no meio do deck onde os dois estavam sentados. Que aperto, né!?