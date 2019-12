30/12/2019 | 15:10



Nego do Borel e Duda Reis começarão 2020 solteiros. A informação do término do relacionamento foi confirmada pela assessoria do cantor nesta segunda-feira, dia 30, para a colunista Fábia Oliveira. Os dois estavam juntos há pouco menos de um ano.

Lembrando também que, em meados de agosto de 2019, existiu o rumor de que o namoro deles estaria estremecido. Porém, logo depois disso, os dois foram vistos juntos no Rock in Rio e até chegaram a falar de noivado para a mídia.

Uma pena que não deu certo, né?