Whindersson Nunes que está nas Ilhas Mauricio, mostra estragos feito por um ciclone

30/12/2019 | 14:11



Whindersson Nunes tirou alguns dias de folga junto com sua esposa, Luisa Sonza, e mais dois amigos para curtirem as Ilhas Maurício. O que eles não imaginavam é que ao chegar no hotel, eles seriam comunicados que um ciclone estaria passando por perto, mas que não afetaria a ilha em si.

No dia seguinte que o ciclone nível dois passou, o humorista mostrou as consequências dos estragos. Nas imagens compartilhadas por Nunes, dá para ver algumas árvores quebradas, folhas para tudo quanto é lado e uma grande parte da paisagem remexida por conta do vento que chegou até 176 km por hora.

Apesar de Whindersson, Luisa e seus amigos ficarem assustados, os quatro ainda tentaram levar a situação com um super bom humor e fizeram até alguns vídeos antes brincando com a situação.