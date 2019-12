30/12/2019 | 14:11



Fitness! Lucas, filho de 19 anos de idade da coach Mayra Cardi, mostrou as mudanças do seu corpo depois de iniciar o programa de emagrecimento da mãe. Nesta segunda-feira, dia 30, os registros publicados por Arthur Aguiar - marido de Mayra - nos Stories do Instagram, mostram uma mudança visível no corpo do menino.

Nas fotos, o adolescente aparece ao lado da namorada, Anna Silveira, de 18 anos de idade, que também está no programa e também emagreceu.

- Ele ainda está no meio do programa. É bizarro o quanto a saúde dele melhorou e o corpo, consequentemente. O corpo é o reflexo da saúde, falou Arthur no vídeo. Aguiar e Cardi são pais da pequena Sophia, de um ano de idade.