30/12/2019 | 14:11



A Netflix divulgou, aos 45 do segundo tempo de 2019, na segunda, dia 30, as produções que mais fizeram sucesso na plataforma esse ano, no Brasil.

A série La Casa de Papel - Parte 3 foi o lançamento mais popular de 2019, seguida pelos filmes Mistério no Mediterrâneo e Esquadrão 6. A série The Witcher ocupa a quarta posição, e foi a maior aposta do final de ano do streaming.

E tem produções brasileiras nas primeiras posições! Sintonia foi a terceira série mais popular lançada em 2019, atrás apenas de La Casa de Papel 3 e The Witcher.

Já o documentário Democracia em Vertigem ocupa o segundo lugar na lista dos mais populares, atrás apenas de Nosso Planeta.