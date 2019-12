Apostadores enfrentam fila para jogar na Mega da Virada

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/12/2019 | 13:26



Moradores do Grande ABC enfrentaram fila na manhã desta segunda-feira (30) para fazer uma aposta na Mega da Virada. Segundo a Caixa, a expectativa é a de que sejam pagos R$ 300 milhões em prêmios. A Mega da Virada não acumula e se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o prêmio é rateado entre quem fez cinco acertos (ou sucessivamente, até esgotar o valor acumulado com as apostas).

As lotéricas que já premiaram apostadores são sempre as de maior movimento e desta vez não foi diferente. No Parque Novo Oratório, em Santo André, a Lotérica Vithal pagou R$ 10,8 milhões para um ganhador em 2016 no jogo normal da Mega Sena. A gerente do estabelecimento, Selma Pereira da Silva, 52 anos, relatou que logo que o prêmio saiu o movimento aumentou bastante, mas foi normalizando com o passar do tempo. "Esse ano a gente percebeu um maior número de apostadores nos últimos dias, quando a Caixa reforçou as propagandas", pontuou.

Na Lotérica Castelo, no Jardim Zaíra, em Mauá, um apostador da Mega da Virada ganhou R$ 177,6 milhões em 2011 e outro faturou R$ 80,5 milhões em 2013 em um jogo acumulado da Mega Sena. O prêmio foi retirado em São Bernardo. Morador do bairro, o porteiro aposentado Geraldo Sales do Nascimento, 68, aguardava para fazer a aposta para um irmão. "Sou evangélico e não jogo, mas espero que se ele ganhar, ajude a pagar minhas dívidas", declarou.

Em São Bernardo, a Nova Lotérica pagou em janeiro deste ano um dos 52 prêmios de R$ 5,818 milhões da Mega da Virada de 2018. A esteticista Tatiana Martins, 41, mora na vizinhança, mas não sabia do histórico positivo do estabelecimento. Se ganhar o prêmio, pretende ajudar um irmão e abrir uma clínica. "Tomara que dê sorte para mim também", concluiu.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas em qualquer lotérica do País até as 18 horas do dia 31 de dezembro. Também é possível fazer as apostas pelo site da Caixa, com valores mínimos de R$ 30 e máximo de R$ 500. O sorteio será realizado na noite do dia 31.