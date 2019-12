Após ser hospitalizado por doença grave, Zac Efron tranquiliza fãs

30/12/2019 | 12:11



Zac Efron recorreu às suas redes sociais no último domingo, dia 29, para tranquilizar os fãs após ter sido hospitalizado durante uma viagem a Papua Nova Guiné. Segundo o site TMZ, o ator teria contraído febre tifoide ou alguma bactéria semelhante durante passagem pelo país e, conforme a publicação, ele precisou ser transportado de avião direto para Austrália e, do aeroporto, seguiu direto para o hospital.

Zac esteve em Papua Nova Guiné para a gravação de seu programa Killing Zac Efron, que será lançado em breve. Em seu Instagram, ele escreveu:

Muito obrigada a todos que me procuraram. Fiquei doente em Papua-Nova Guiné, mas me recuperei rapidamente e encerrei as incríveis três semanas por lá. Estou em casa para as festas de final de ano com meus amigos e familiares. Obrigada por todo o amor e preocupação. Vejo vocês em 2020, escreveu o ator em suas redes sociais.