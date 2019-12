Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha encantam durante férias em Portugal

30/12/2019 | 12:10



Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha resolveram finalizar o ano juntinhos em uma viagem a Lisboa, Portugal. Nas redes sociais, a apresentadora e o deputado federal surgiram em diversas fotos mostrando a viagem romântica e, de quebra, ainda derreteram os corações dos internautas com a seguinte legenda:

F É R I A S! Com ele aprendi que nada melhor que sair sem rumo, sem hora, sem compromisso. Ainda mais com um céu desse e numa cidade linda, escreveu a jornalista, com a hashtag cada minuto importa.

Os seguidores de Fátima se encantaram com a postagem e não deixaram de elogiar o casal.

Sua felicidade é contagiante, disse uma internauta.

Felicidades sempre, você merece, completou outro.

Esse casal arrebenta, destacou um terceiro.