Menina de oito anos morre afogada em represa de São Bernardo

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/12/2019 | 11:18



Uma menina de 8 anos morreu na tarde deste domingo (29), na Represa Zé do Buraco, no km 29 da Rodovia dos Imigrantes, no Jardim Represa, em São Bernardo. O Corpo de Bombeiros chegou a fazer o resgate da criança, após 45 minutos de submersão, entretanto, ela não resistiu.

O helicóptero águia 14, da PM (Polícia Militar), prosseguiu no apoio com atendimento médico. A equipe do Bombeiros informou que foram adotados todos os procedimentos para recuperar os sinais vitais da menina, porém, sem sucesso.

NO DIA DO NATAL

No mesmo local, no dia 25 de dezembro, pai e filho adolescente, de 14 anos, se afogaram. O pai foi retirado da água e com a realização de manobras de reanimação cardiorrespiratórias, sobreviveu, e foi encaminhado à UPA Demarchi. O filho foi localizado depois em óbito.

ALERTA

O Corpo de Bombeiros ressalva que o verão está apenas começando e alerta para este tipo de acidente, que pode ser evitado "desde que as pessoas frequentem locais protegidos com a presença de guarda-vidas". A equipe reforça ainda que é importante lembrar da máxima "água no umbigo, sinal de perigo”, principalmente quando estiverem acompanhadas por crianças.